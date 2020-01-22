Tsubasa geri dönüyor! Tsubasa oyununun ilk fragmanı yayınlandı

Bir döneme damgasını vuran Tsubasa yıllar sonra geri döndü! Özellikle futbol severler tarafından beğeni ile yıllarca takip edilen Tsubasa’yı izlemek yerine kontrol ettirmek mümkün olacak. Bandai Namco, Captain Tsubasa: Rise of New Champions adlı yeni oyununu yayınladığı fragmanla duyurdu.

BİRÇOK FARKLI KONSOLDA YER ALACAK

Aynı açıklamada Captain Tsubasa: Rise of New Champions’ın PC, PS4 ve Nintendo Switch platformlarında çalışacağı bilgisine yer verildi.

Oyuncuların gerçek zamanlı maçlar yapabilecekleri arcade futbol oyunun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.