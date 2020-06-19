Türkiye’nin en değerli bilişim markası KoçSistem oldu

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, Türkiye'nin uluslararası teknoloji şirketi olarak kurumların iş ihtiyaçlarına yönelik ürün ve çözümleri hayata geçirerek ve Türkiye'nin dijital dönüşüm atağındaki katkıları ile bu başarıyı elde ettiklerinin altını çizdi.

“75 YILI GERİDE BIRAKTIK”

Evren Dereci: “Türkiye'nin teknoloji markası olarak, finans, telekom, perakende, enerji, dayanıklı tüketim, otomotiv, kamu, sigorta ve daha birçok farklı sektörün dijital dönüşümüne yaptığımız katkılarla 75 yılı geride bıraktık. İş ortaklarımıza sunduğumuz çözümlerle hızla dijitalleşen küresel pazarlara uyum sağlamayı hedefleyen markaların dijital dönüşüm ortağı olmaya devam ediyor; KoçSistem markasına yaptığımız yatırımları büyütürken, geleceğin teknoloji trendlerine yönelik yatırımlarımızı da aynı oranda artırıyoruz. Bu kapsamda Türkiye ekonomisinin ve toplumumuzun gelişimini sağlayacak, ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sunacak projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Evren Dereci sözlerini şöyle sürdürdü “Bugün KoçSistem'in yüzde 100 iştiraki ve dünyanın önde gelen yönetim danışmanlığı şirketlerinden Boston Consulting Group (BCG) iş birliği ile faaliyetlerini yürüten şirketimiz KoçDigital, yeni nesil teknoloji şirketi olarak Türkiye ve bölgemizdeki pazar hedeflerimize ulaşmada önemli rol oynuyor. TechSquare Girişimcilik Platformumuz ile KoçSistem’in odak iş alanlarında ürün ve çözümleri olan girişimlere destek veriyor; girişimcilik ekosisteminde yenilikçi iş birlikleri geliştiriyoruz. Kurumsal vatandaşlık vizyonu ile sağlıklı teknoloji kullanımını teşvik eden Aile Saati projemizle ekran bağımlılığının önüne geçmeye çalışıyoruz.

Tüm bu adımların ışığında bugün dünyanın bu konuda en itibarlı kurumları arasında yer alan BrandFinance'in bize “Türkiye'nin En Değerli Bilişim Markası” olarak listede yer vermesi; çalışma arkadaşlarımızdan müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kadar ekosistemdeki tüm paydaşlarımızın KoçSistem ailesi olarak birlikte yarattığı bir değer ve ortak bir başarıdır” diye konuştu.