Twitter yeni uygulamasını Trump üzerinde denedi

Twitter’ın yeni uygulamasının ilk “kurbanı” Donald Trump oldu. Trump, Twitter tarafından yanıltıcı içerik yayınladığı yönünde etiketlenen ilk kullanıcı oldu. TechCrunch’ta yer alan habere göre; Twitter, Trump tarafından retweeet edilen bir tweet’i ‘Manipulated media’ (Manipüle edilmiş içerik) olarak işaretledi.

UYGULAMA KULLANIMA SUNULDU

Twitter, ABD’deki başkanlık seçimleri öncesinde orjinali üzerinde teknik oynamalar yapılarak başkalarına zarar verecek şekilde manipüle edilen videolara karşı önlemler aldı. Beyaz Saray’ın sosyal medya ekibi tarafından paylaşılan ve Trump tarafından retweet edilen video Başkanlık seçiminde Demokrat Parti’nin aday adayı olan Biden’ın konuşmasında manipülasyon yapıldığı saptandı.

5 Mart’ta kullanıma sunulan özellikten ilk nasibini alan isim ABD Başkanı Donald Trump oldu.