Twitter’ın CEO’su Jack’ten ifade vermesi isteniyor!

Bill Gates, Elon Musk, Kanye West, ABD’nin başkan adaylarından demokrat Joe Biden ve dünyanın en zengin iş insanı Amazon’ın kurucusu Jeff Bezos’un Twitter hesapları düzenlenen bir siber saldırı sonrasında ele geçirilmişti.

Siber saldırıyı düzenleyenler ele geçirdikleri hesaplardan mesajlar paylaşarak Twitter kullanıcılarından ele geçirdikleri hesapların adıyla para toplamaya çalışmıştı.

Sadece yarım saat içinde de 50 bin dolar toplamayı başaran siber saldırganlar, Twitter’ın uzun süren uğraşları sonrası hesaplardan el çektirilmişti.

Saldırı sonrası ABD’de başlayan güvenlik tartışması Kongre’ye de taşındı ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Amazon.com, Apple, Google ve Facebook gibi firmaların CEO’larının yanında Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’nin de ifade vermek üzere çağrılmasını istedi.