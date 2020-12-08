UBER sürücüsüz araç projesinden vazgeçiyor

Bir ulaştırma uygulaması ile dünyanın gündemine gelen UBER, sürücüsüz otomobil teknolojisine de yatırım yapıyordu. Hatta asıl hedefinin bu olduğu sıkça dile getirildi. Firma, yeni aldığı kararla otonom araç birimini rakibi Aurora’ya satacağını duyurdu.

UBER, anlaşmaya göre Aurora’da yüzde 26 hisseye sahip olacak ve otonom araçlar için yazılım üreten ve yatırımcıları arasında Amazon’u da barındıran Aurora’ya 400 milyon dolar yatırım yapacak.

Daha önc Google’ın sürücüsüz otomobil programını yöneten Aurora CEO’su Chris Urmson UBER uygulamasında Aurora tarafından desteklenen sürücüsüz otomobilleri dağıtmak için stratejik bir ortaklık kurduklarını açıkladı.

2014’TE BAŞLAMIŞTI

UBER’in kurucusu Travis Kalanick, 2014’te Kod Konferansı’nda verdi bir röportajda “UBER oraya (sürücüsüz araç teknolojisi) gitmezse, o da olmayacak, dünyanın gitti yön bu. Teknolojinin ve ilerlemenin yolu bu. Maalesef hepimiz dünya ile değişmenin yollarını bulmalıyız” dedi.

UBER, 2015 yılında Pittsburgh’da Carnegie Mellon Üniversitesi’nden 40 araştırmacıyla otonom sürüş için bir takım kurmuştu. UBER ATG (Advanced Technologies Group) adı verilen operasyon, daha sonra binden fazla çalışanla genişledi.

UBER, 2016 yılında eski bir Google otonom araç çalışanı olan Anthony Levandowski’nin ortak kurduğu sürücüsüz kamyon şirketi Otto’yu satın alarak kendi kendine sürüş ekibini güçlendirmişti.

Ancak pandemi UBER’i de etkiledi. Personelinin yüzde 25’i işten çıkarıldı. UBER, 2021’de maliyetlerin düşmesini ve planının kârlılığa katkı sağlamasını hedefliyor.

GOOGLE İLE DAVALIK OLMUŞLARDI

Google’ın otonom şirketi Waymo, Şubat 2017’de ticari sır ve fikri mülkiyet hırsızlığı iddiasıyla UBER’e dava açtı ve Levandowski, bu olayda şirketle işbirliği yapmadığı için Mayıs ayında UBER’den kovuldu. Dava, Şubat 2018’de, Waymo’nun yaklaşık 245 milyon dolarlık UBER hissesi almasıyla sonuçlandı ve UBER, tescilli Waymo bilgilerini kullanmamayı kabul etti.

UBER, bir ay sonra Arizona Tempe’deki test araçlarından birinin, yayaya çarpıp onu öldürmesiyle otonom sürüş programına bir darbe daha vurmuştu. Aracı izlemesi ve gerektiğinde müdahale etmesi gereken UBER test sürücüsü, telefonundan bir televizyon programı izliyordu! Ölüm olayının ardından, Arizona valisi Doug Ducey, UBER’in eyalet yollarında test yapma yeteneğini askıya aldı ve UBER, Mayıs 2018’de buradaki operasyonlarını durdurdu. Üç yüz işçi işten çıkarıldı, ancak San Francisco ve Pittsburgh’daki operasyonlar ise devam etti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazadan dikkati dağılmış sürücüyü suçladı, ancak UBER’deki yetersiz güvenlik kültürünün ölüme katkıda bulunduğunu söyledi.

Aurora’nın CEO’su Urmson, Pazartesi günkü bir blog yazısında UBER ATG’nin güvenlik çalışmalarının, şirketi satın almasının nedenleri arasında olduğunu söyledi. Urmson, “Son birkaç yıl boyunca, farklı geçmişlere sahip deneyimli bir güvenlik ekibi oluşturmak için yorulmadan çalıştılar” dedi.

Ayrıca, UBER’in araç çağırma konusundaki uzmanlığının Aurora’ya ‘yolcu mobilitesinde’ sektöre liderlik etme fırsatı verdiğini söyledi. CEO Eric Meyhofer dahil UBER’in Uber ATG’deki tüm çalışanları Aurora’ya geçiş yapmayacak. Bir UBER sözcüsüne göre Aurora, ATG çalışanlarının çoğuna teklif vermeyi taahhüt etti.

Aurora sözcüsüne göre anlaşmanın 2021’in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. UBER CEO’su Dara Khosrowshahi, Aurora’nın yönetim kuruluna katılacak. UBER’in hisseleri, piyasaların kapanmasının ardından Pazartesi günü yüzde birin altında düştü.

Ortaklık, Aurora’ya ayrıca UBER ATG’ye yatırım yapan bir otomobil üreticisi Toyota ile de bağlantıyı beraberinde getirecek. Aurora, sürücüsüz araçlar için sensörler ve yazılımlar geliştirirken, araçları üretmek için bir ortağa ihtiyaç duyacak. Waymo, Cruise ve Argo AI gibi rakiplerin hepsi otomobil üreticileriyle anlaşma yaptı. Toyota ise bu konuda yorum talebine cevap vermedi.