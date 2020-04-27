Venüs’ü en parlak haliyle göreceğiz! Peki ne zaman?

Dünya’ya en yakın gezegen olan Venüs, tüm dünyaya Süper Ay’ın ardından yeni bir gökyüzü olayı yaşatacak. Dünya’ya benzerliği ile bilinen ve ikiz gezegen olarak da isimlendirilen Venüs, 28 Nisan Salı günü, en parlak olacağı konuma erişecek.

JÜPİTER VE SİRİUS’TAN DAHA FAZLA PARLAYACAK

Venüs 28 Nisan’da Jüpiter’den dokuz kat ve en parlak yıldız olan Sirius’tan ise 20 kat daha parlak olacak. Venüs mayıs ayına kadar en parlak görüntüsünde kalacak.

Venüs, mayıs ayı sonuna kadar hemen herkes tarafından gözlenebilir bir parlak seviyesinde olacak. Mayıs sonuna doğru Venüs, parlaklığını kaybetmeye başlayacak.