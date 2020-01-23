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Veriler gelmeye başladı! Dünyanın en büyüğü…

Çin'de geçen ay test işlemleri tamamlayan dünyanın en büyük teleskopu FAST faaliyete başlamıştı. Çin devlet kanalı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre FAST, uzaydan veri toplamaya başlamış durumda. Dünyanın hem en büyük hem de en hassas radyo teleskopu olan FAST, uzayla ilgili bugüne dek keşfedilmemiş pek çok gizemi ortaya çıkaracak.

11:03 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Veriler gelmeye başladı! Dünyanın en büyüğü…

Çin’deki muazzam büyüklükteki radyo teleskopu, resmi olarak çalışmaya başladı. Yani kanalın açıklamalarına göre FAST, derin uzayla ilgili verileri toplamaya başlamış durumda. FAST, normal hacminin dört katı kadar genişleyebiliyor. Çinli yetkililer, dünyanın her yerinden bilim insanının bu teleskopu kullanarak uzay araştırmaları yapabileceğini söylüyor.

1994 YILINDAN BERİ KONUŞULUYOR

Dünyanın en büyük radyo teleskopu, aslında 1994 yılından beri konuşulan bir konuydu. Ancak teleskopla ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve inşaatın başlaması, 2011 yılına kadar uzadı. 2016 yılında inşaası tamamlanan teleskop, bir süredir çeşitli testlerle denendi ve geçtiğimiz ay faaliyete başladı.

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