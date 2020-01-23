Veriler gelmeye başladı! Dünyanın en büyüğü…

Çin’deki muazzam büyüklükteki radyo teleskopu, resmi olarak çalışmaya başladı. Yani kanalın açıklamalarına göre FAST, derin uzayla ilgili verileri toplamaya başlamış durumda. FAST, normal hacminin dört katı kadar genişleyebiliyor. Çinli yetkililer, dünyanın her yerinden bilim insanının bu teleskopu kullanarak uzay araştırmaları yapabileceğini söylüyor.

1994 YILINDAN BERİ KONUŞULUYOR

Dünyanın en büyük radyo teleskopu, aslında 1994 yılından beri konuşulan bir konuydu. Ancak teleskopla ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve inşaatın başlaması, 2011 yılına kadar uzadı. 2016 yılında inşaası tamamlanan teleskop, bir süredir çeşitli testlerle denendi ve geçtiğimiz ay faaliyete başladı.