Vikipedi nedir? Wikipedia açıldı mı?

Vikipedi’nin bugün içerisinde erişime yeniden açılması bekleniyor. Peki Wikipedia nedir, Wikipedia’da içerikleri kimler hazırlıyor?

VİKİPEDİ NEDİR?

Kendi sitelerindeki hakkımızda bölümüne göre;

Vikipedi, içeriği dünyanın her köşesinden gönüllü insanlar tarafından ortaklaşa hazırlanan açık kodlu, özgür, kâr amacı gütmeyen ücretsiz bir ansiklopedidir. Bu site viki teknolojisini kullanır, yani dünya üzerinde internete bağlı bilgisayarı olan herhangi bir kişi, -çok az sayıdaki korumalı sayfa dışındaki- tüm sayfalarda ekleme, çıkartma, düzenleme yapabilir. Yapılması gereken tek şey sayfanın üstünde bulunan “Değiştir” veya “Kaynağı değiştir” düğmelerinden birine basmaktır. Bu düğmeler, sayfayı değiştirmenizi ya da sayfaya ekleme yapmanızı sağlar.

Türkçe Vikipedi, diğer tüm dillerdeki Vikipedilerle birlikte, kâr amacı gütmeyen Wikimedia Vakfı’nın tescilli markasıdır. Vakfa ait Vikipedi’ye kardeş projeler de mevcuttur. Vikipedi’de ve kardeş projelerde, cesur olup sayfalara katkıda bulunmanız teşvik edilmekte ve istenmektedir. Siz de bilginizi bu ortaklaşa çalışma ortamında paylaşın.

Her maddede bulunan bağlantılar sizi diğer ilgili maddelere ve ek bilgilere yönlendirecektir. Vikipedi’nin yazı düzenleme kurallarına uygun olmak ve kabul edilebilir bir standartta olmak kaydıyla, bilgi eklemeniz, referans vermeniz, alıntılar eklemeniz memnuniyetle karşılanacaktır. Bilgi eklerken ya da sayfayı geliştirirken yanlışlıkla Vikipedi’yi bozacağınızdan korkmanıza gerek yoktur, çünkü diğer Vikipedistler hemen size tavsiyede bulunacaklar veya gerekiyorsa bariz hataları düzelteceklerdir. Ayrıca, Vikipedi Ansiklopedi Yazılımı “MediaWiki”, editör kaynaklı hataların kolayca geri alınabilmesini sağlayacak şekilde özenle tasarlanmıştır.

Vikipedi, esas olarak herkesin katkıda bulunabileceği sürekli genişleyen bir site olduğu için, nitelik olarak basılı başvuru kaynaklarından önemli şekilde ayrılır. Özellikle eski maddelerin daha anlaşılır ve dengeli olmasına karşın yenileri eksik, hatalı, ansiklopedik olmayan bilgilerle veya katkıda bulunmuş olan kişinin öznel yargılarıyla oluşturulmuş olabilir. Kullanıcılar, doğru bilgiye ulaşmak ve hatalı bilgilerin farkına varmak için bunu göz önünde bulundurmalıdırlar. Öte yandan, Vikipedi dinamiktir ve sürekli günceldir. İçeriğinin hazırlanması ve güncellenmesi sadece dakikalar veya saatler alır. Bütün bu hazırlama ve güncelleme işlemleri basılı ansiklopedilerde olduğu gibi aylar, hatta yıllar sürmez.