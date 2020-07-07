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Watch Dogs 2 ne zaman ücretsiz olacak? 45 dakikanız var!

Çıktığı dönemde büyük ilgi gören ve halen sevilerek oynanan Watch Dogs 2, yapımcı firma Ubisoft tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak. Sürpriz bir şekilde kısa süreliğine ücretsiz olarak edinebilecek oyun hakkında detaylar oyun tutkunları tarafından merak ediliyor...

14:24 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Watch Dogs 2 ne zaman ücretsiz olacak? 45 dakikanız var!

Ubisoft, Watch Dogs 2 adlı efsaneleşen oyununu ücretsiz olarak dağıtmayı planlıyor. Pandemi sürecinde Epic Games’in birçok ses getiren oyunu ücretsiz vermesi büyük heyecan yaratmıştı şimdi de Ubisoft’tan gelen bu haber heyecanı artırdı.

45 DAKİKALIK FIRSAT

Ubisoft tarafından yapılacak olan kampanyada 45 dakikalık bir süre boyunca Watch Dogs 2 ücretsiz olarak dağıtılacak. Ubisoft bu etkinlik için 12 Temmuz tarihini seçti.

WATCH DOGS 2 NASIL ÜCRETSİZ ALINACAK?

Ubisoft Forward etkinliğiyle Türkiye saati ile 22:00’de yapılması planlanan kampanyada Watch Dogs 2’yi Ubisoft’un dijital servisi Uplay üzerinden bedava indirilebilecek.

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