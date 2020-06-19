WhatsApp çöktü mü? WhatsApp’ta sorun mu var?

Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp uygulamasında sorun yaşandı. Birçok kullanıcı WhatsApp’ta son görülmede sorun olduğunu diğer sosyal medya araçlarından paylaştı. WhatsApp’taki sorun hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp uygulamasında akşam saatlerinde sorunlar yaşandı. Kullanıcılar WhatsApp son görülmede sorun yaşadığını bildirdi. Özellikle Twitter üzerinden WhatsApp’ın son görülmesiyle ilgili olarak binlerce paylaşım yapıldı. Gizlilik ayarlarında yaşanan sorunla ilgili açıklama yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.

TWİTTER’DAKİ BAZI PAYLAŞIMLAR

artık son girdiğiniz saati yazıp çıkarsınız

#WhatsApp

Efendim son görülmemi açar mısınız?

#WhatsApp

#WhatsApp çevrimiçi, son görülme ve yazıyor özelliklerini kaldırmı…

Bundan sonra imessage kullanırız artık yapacak birşey yok #WhatsApp