WhatsApp karanlık mod iOS ve Android yüklü cihazlarda nasıl kullanılır?

Dünyanın en fazla kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a merakla beklenen karanlık mod özelliği geldi. iOS 13 ve Android 10 yüklü cihazlarda kullanılabilen WhatsApp karanlık mod ile uygulama karanlık bir görünüm alırken arka planda siyah görüntü oluşturulabiliyor. Peki WhatsApp karanlık mod nasıl kullanılır?

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AÇILIR?

Android telefonlarda öncelikle WhatsApp’ı güncelleyip açtıktan sonra uygulama ayarlarına girmeniz gerekiyor. Ardından;

Sohbetler bölümündeki Tema seçeneğinden “Koyu“ bölümüne tıklayarak WhatsApp karanlık moda geçebilirsiniz. Android cihazlarda karanlık mod şimdilik sadece Android 10 cihazlarda.

IPHONE'LARDA KARANLIK MOD NASIL AÇILIR?

iOS 13 yüklü cihazlarda ise Ayarlar > Ekran ve Parlaklık bölümünden “Koyu” seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Android 9 ve daha eski Android sürümlerindeki kullanıcılar ise WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Tema'ya giderek ‘Koyu' seçeneğini işaretleyerek bu özelliği aktif hale getiriyor.