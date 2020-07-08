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WhatsApp ve Facebook sohbette birleşiyor!

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp ve sosyal medya devi Facebook'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. WhatsApp ve Facebook Messenger için çapraz sohbet desteği geliyor.

09:34 -
Haberler Bilim - Teknoloji
WhatsApp ve Facebook sohbette birleşiyor!

WhatsApp bir kez daha yeni özelliği ile gündemde. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile dijital dünyanın en popüler mesajlaşma programı WhatsApp, Facebook Messenger’la çapraz sohbet desteğine sahip olacak. Söz konusu özellik sayesinde bir Facebook Messenger kullanıcısı, kolaylıkla başka bir WhatsApp kullanıcısı ile iletişim kurabilecek.

WhatsApp ile Facebook arasında tartışma büyüyor: Kullanıcıların ...

ZUCKERBERG AÇIKLAMIŞTI

Facebook ve WhatsApp’ın sahibi olan Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıl Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın birbirine entegre edileceğini açıklamıştı.

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