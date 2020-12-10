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WhatsApp ve Instagram satılabilir

Facebook, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun ve neredeyse tüm ABD eyaletlerinin şirkete dava açmasının ardından WhatsApp ve Instagram gibi değerli varlıklarını satmaya zorlanabilir.

Güncellenme: 09:15, 10/12/2020
Haberler Bilim - Teknoloji
WhatsApp ve Instagram satılabilir

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ve ABD eyaletleri, Facebook’un rakiplerini satın almak için “satın al ya da yok et” stratejisi kullanarak küçük rakiplerini tuzağa düşürdüğünü belirterek dava açtı.

Facebook, açılan ikili davayla beraber bu yıl yasal zorluklarla karşılaşan ikinci en büyük teknoloji şirketi olacak. Adalet Bakanlığı, Ekim ayında Google’e dava açmıştı.

Facebook’un, stratejik olarak küçük potansiyel rakipleri, genellikle büyük bir primle satın almaya çalıştığı iddia ediliyor. Bunlar 2012’deki Instagram ve 2014’teki WhatsApp satın alımını da kapsıyor.

Dava, ABD’de iki partinin de büyük teknoloji şirketlerini iş yapış şekillerinden sorumlu tutmak istediğini gösteriyor. Trump yönetimi ve Demokratlar çok nadir bir şekilde bu konuda anlaşıyorlar.

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Yayınlanma Tarihi:09:13,
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