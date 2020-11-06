WhatsApp’a kaybolan mesaj özelliği geldi

Hayatımıza SnapChat ile birlikte giren ve 24 saat içinde kaybolan paylaşımlar, sosyal medyada oldukça popüler. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Facebook da bu özelliği her mecrasında kullanıyor.

WhatsApp’ta ise bu kaybolan durum paylaşımlarına ek olarak bir de kaybolan mesaj özelliği geliştirildi. Bu özelliğin amacı “Kullanıcıların sonsuza kadar bazı konuşmalara takılıp kalmamaları gerektiği” şeklinde açıklandı.

Özellik şöyle çalışıyor:

WhatsApp kullanıcısı 7 günlük süre içinde uygulamayı açmazsa mesaj kayboluyor. Ancak, mesajın ön izlemesi uygulama açılana kadar bildirimlerde gözükmeye devam ediyor.

Bir mesaja alıntı ile cevap verdiğinizde, ilk mesaj alıntılanıyor.

Kaybolan bir mesajı alıntılarsanız metin yedi gün sonra sohbette kalabiliyor.

Kaybolan bir mesaj, kaybolan mesajlara kapalı bir sohbete yönlendirilirse, mesaj iletilen sohbetten kaybolmuyor.

Kullanıcı eğer mesaj kaybolmadan önce bir yedekleme yaparsa, kaybolan mesaj da yedeklemeye dahil ediliyor. Yedeklemeden geri yüklendiğinde ise kaybolan mesajlar siliniyor.

Şirket, her iki kullanıcının da özelliği kendileri için etkinleştirebileceğini, grup görüşmelerinde ise yöneticinin bunu kontrol edebileceğini onayladı. WhatsApp, “Yedi gün ile başlıyoruz, çünkü bunun, sohbetlerin pratik anlamda kalıcı olmadığını ve ne hakkında sohbet ettiğinizi unutmamanız için rahatlık sunduğunu düşünüyoruz. Birkaç gün önce aldığınız alışveriş listesi veya mağaza adresi ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacak ama ihtiyaç duymadığınızda kaybolacak” dedi.

WhatsApp bu yeni özelliğini bu ay kullanıcılara sunacağını da belirtti.