WhatsApp’a kaybolan mesaj özelliği geldi

Hayatımıza SnapChat ile birlikte giren ve 24 saat içinde kaybolan paylaşımlar, sosyal medyada oldukça popüler. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Facebook da bu özelliği her mecrasında kullanıyor.
WhatsApp’ta ise bu kaybolan durum paylaşımlarına ek olarak bir de kaybolan mesaj özelliği geliştirildi. Bu özelliğin amacı “Kullanıcıların sonsuza kadar bazı konuşmalara takılıp kalmamaları gerektiği” şeklinde açıklandı.
Özellik şöyle çalışıyor:
Şirket, her iki kullanıcının da özelliği kendileri için etkinleştirebileceğini, grup görüşmelerinde ise yöneticinin bunu kontrol edebileceğini onayladı. WhatsApp, “Yedi gün ile başlıyoruz, çünkü bunun, sohbetlerin pratik anlamda kalıcı olmadığını ve ne hakkında sohbet ettiğinizi unutmamanız için rahatlık sunduğunu düşünüyoruz. Birkaç gün önce aldığınız alışveriş listesi veya mağaza adresi ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacak ama ihtiyaç duymadığınızda kaybolacak” dedi.
WhatsApp bu yeni özelliğini bu ay kullanıcılara sunacağını da belirtti.