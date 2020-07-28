WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik gelebilir!

Popüler mesajlaşması uygulaması WhatsApp’a birçok kullanıcıyı heyecanlandıracak bir özellik ekleniyor. WABetaInfo’nun paylaştığı bilgilere göre WhatsApp’a aynı numara ile birden fazla telefonda kullanılma özelliği kısa zaman sonra gelebilir.

ŞİMDİLİK BETA’DA

Beta olarak özelliğe erişen kullanıcılar, ayarlar kısmından Linked devices’ı seçerek özelliği kullanabiliyor.

“Linked devices” kısmından WhatsApp hesabınızın aktif olarak kullanıldığı akıllı telefonları takip edip bu özelliği yönetebileceksiniz. Özelliğin şu an geliştirilme aşamasında ve ne zaman kullanılara sunulacağı belirsizliğini koruyor.