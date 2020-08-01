WhatsApp’da mavi tik nasıl kaldırılır? WhatsApp okundu bilgisi kaldırma…

Milyonlarca Whatsapp kullanıcısı, gelen mesajları karşı taraf farkına varmadan yani “mavi tik” onay işareti almadan nasıl okuyacağının yolunu arıyor. Ancak WhatsApp'ta mavi tik kaldırma yani okundu bilgisini göstermek istemeyenler için çözüm basit. İşte mavi tik kaldırma yöntemi…

WHATSAPP MAVİ TİK KALDIRMA

WhatsApp'ta okundu bilgisi yani mavi tiki kaldırarak karlı tarafında mesajı okuyup okumadığını görmesini engelleyebilirsiniz. Peki WhatsApp'ta okundu bilgisi nasıl kapatılır? İşte yanıtı…

– WhatsApp uygulamasını açın ve “Ayarlar” bölümüne tıklayın.

– “Hesap” bölümünü açın ve “Gizlilik” bölüme girin.

– Gizlilik bölümünde yer alan “Okundu Bilgisi” seçeneğini pasif hale getirin.

– Artık okundu bilgisi yani mavi tik karşı taraf tarafından görüntülenemeyecek.

WHATSAPP MAVİ TİK NE ANLAMA GELİR?

Whatsap'ta bazı özellikler işaretler ile ifade edilir. Örneğin; saat ikonu görürseniz bu; mesajınızın henüz gönderilmediğini ifade eder. Ya da üst kısımda gördüğünüz saat son aktif olunan saati temsil eder. Mavi tik de bu işaretlerden biridir. WhatsApp'ta mavi tik mesajı gelen kişinin o mesajı gördüğünüze emin olmasını sağlar. Bu sayede karşı taraf mesajı okuduğunuzu bilir. Bu nedenle mavi tık kapatma işlemi aslında okundu bilgisini kapatmaktır.

WHATSAPP'TA İŞARETLERİN DİLİ

Mavi tik: Mesajınızın gönderdiğiniz kişi tarafından okunduğunu gösterir

Saat ikonu: Onay işareti yerine saat ikonu görürseniz mesajınızın henüz gönderilmediği anlamına gelir.

Sayfadaki saat: Son görülme saati sayfanın en üstünde kullanıcının adının hemen altında yazar