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Whatsapp’ta alışveriş dönemi başlıyor: Sepet özelliği yayında

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik daha ekleniyor. Yayınlanacak 'sepet' güncellemesi ile WhatsApp üzerinde alışveriş yapmak daha kolay hale gelecek.

Güncellenme: 09:47, 10/12/2020
Haberler Bilim - Teknoloji
Whatsapp’ta alışveriş dönemi başlıyor: Sepet özelliği yayında

Tüm dünyada kullanılan en önemli mesajlaşma uygulaması konumunda yer alan Whatsapp, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak ve uygulama içi sorunları daha hızlı çözmek adına Android ile İOS kullanıcıları için yeni bir özellik daha ekliyor.

RESMEN DUYURDULAR

Whatsapp’ın kendi blogunda yayınladığı açıklamada; WhatsApp, hızlı bir şekilde, ürünler hakkında konuşmak ve satışları koordine etmek için kullanılan bir mağaza tezgahına dönüşüyor. Oluşturulacak kataloglar ile kullanıcıların sunulan ürün ve hizmetleri kolayca görmelerine olanak tanınacak.

FOTO: SHUTTERSTOCK

SİPARİŞ TEK MESAJLA

“Sepet”in kullanımının kolay olduğun anlatan Whatsapp; “Yerel restoranlar veya giyim mağazaları gibi genellikle aynı anda birden çok ürün satan işletmelere mesaj gönderirken kullanılabilecek ideal bir özellik. Sepetler sayesinde kullanıcılar, kataloglara göz atıp birden çok ürün seçebiliyor ve siparişlerini işletmeye tek bir mesaj olarak gönderebiliyorlar. Böylece işletmelerin siparişlerle ilgili soruları takip etmeleri, müşterilerden gelen istekleri yönetmeleri ve satışları sonuçlandırmaları kolaylaşıyor.”

“Sepetler özelliğini kullanmak çok kolay. İstediğiniz ürünleri bulup “sepete ekle” seçeneğine dokunmanız yeterli. Tamamlandığında sepetinizi işletmeye mesaj olarak gönderebiliyorsunuz.” belirtti.

Ayrıca yeni özelliğin 8 Aralık itibariyle tüm dünyada kullanıma sunulduğu aktarıldı.

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Yayınlanma Tarihi:09:45,
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