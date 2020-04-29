WhatsApp’tan karantina sürecine özel güncelleme!

Karantina sürecinde birçok kişinin evlerine kapanması nedeniyle video konferans programları önem kazandı. WhatsApp da rakiplerinden geri kalmamak için grup görüşmelerinde bir takım değişiklikler yapacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp’ta görüntülü grup görüşmesinde sınırın 4 kişiden 8 kişiye çıkacağı belirtilmişti ve beklenen güncelleme geldi.

BEKLENEN GÜNCELLEME GELDİ

Yayınlanan en son 2.20.50 sürümüyle birlikteyse grup video konferansta desteklenen katılımcı sayısı iki katına, yani 8 kişiye kadar artırıldı. Böylece WhatsApp kullanıcıları, evlerinde kalmak zorunda oldukları bu günlerde bir nebze daha rahat edecek.

WHATSAPP GÜNCELLEME NOTLARI

-iOS 13 kullanıcıları için yenilenen mesaj eylem menüsü de dahil olmak üzere görsel iyileştirmeler.

-Görüntülü ve sesli grup aramaları artık 8 adede kadar katılımcıyı destekliyor. Tüm katılımcıların WhatsApp’ın en güncel sürümünü kullanıyor olmaları gerekiyor.