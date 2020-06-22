WWDC 2020’de neler olacak? Apple işletim sistemlerinin yeni versiyonlarını tanıtıyor! Canlı izle

Apple WWDC 2020 resmen başlıyor. Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez online olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye saaatiyle 20.00’da başlayacak konsferansta Apple’ın yeni işletim sistemleri tanıtılacak. iOS, macOS, tvOS ve watchOS işletim sistemlerinin detayları WWDC 2020 konferansında belli olacak. WWDC 2020’yi canlı izleme ekranı sayfamızda…

YENİ İOS14 İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ

Apple kullanıcılarının en fazla merak ettiği yeniliklerden biri de şüphesiz iOS 14 olacak. Apple’ın iOS14’ü hangi model iPhone’lar için sunacağı da merak konusu. Ancak iOS14’ün tüm iOS 13 işletim sistemli cihazlarda kullanılabilir olması bekleniyor.



İŞLETİM SİSTEMLERİNİN YENİ VERSİYONLARI GELİYOR!

Apple, WWDC 2020 konferansında yeni işletim sistemleri versiyonlarını duyurması bekleniyor. iOS, macOS, tvOS ve watchOs işletim sistemlerinin yeni versiyonlarıyla birlikte gelecek özellikler canlı yayında tanıtılacak.