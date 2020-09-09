Xbox Series S ve X ne zaman çıkacak? Özellikleri belli oldu!

Microsoft Central, Xbox Series X ve Xbox Series S’in fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı. Ortaya çıkanlara göre yeni konsol 10 Kasım tarihinde piyasaya sunulacak. Dijital bir konsol olan Series S, 1440p 120 FPS oyun oynatabilecek. Ayrıca, Ray Traycing desteğine, düşük gecikmeye, 4K stream özelliğine ve oyun çözünürlüklerini 4K‘ya çıkarmak gibi teknolojik destekler sunacak.

XBOX SERIES S ÖZELLİKLERİ

Xbox Series S, 4 teraflop gücünde bir GPU taşıyor. 10 GB GDDR6 RAM ile gelen ancak oyun geliştiricilere 7,5 GB RAM alanı veriyor denilen konsol, gücünü sekiz çekirdekli 7 nm AMD Zen 2 işlemciden alıyor. Konsol, 1440p 60 FPS oyunculuğu mümkün kılacak 20 CU (Compute Unit) birimli Navi RDNA 2.0 GPU‘ya sahip.