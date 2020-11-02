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Yapay zeka öksürük sesiyle Covid-19 vakalarını tespit edecek

ABD´de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları, geliştirdikleri yapay zeka modeli ile öksürük sesinden belirti göstermeyen koronavirüs vakalarını tespit ettiklerini açıkladı. 

Güncellenme: 13:06, 02/11/2020
Haberler Bilim - Teknoloji
Yapay zeka öksürük sesiyle Covid-19 vakalarını tespit edecek

ABD’li bilim adamları dünyayı etkisi altına alan koronavirüs  vakalarını tespiti için yeni bir model geliştirdi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından yapılan açıklamada, belirti göstermeyen kişilerin, koronavirüsün fark edilebilir fiziksel semptomlarını göstermediği için test yaptırma olasılıklarının düşük olduğunu, sebeple bilmeden enfeksiyonu başkalarına yayabileceklerini ifade etti.

ÖKSÜRÜK SAYISINA GÖRE TESPİT

MIT uzmanları, bu konu üzerinde çalışarak asemptomatik kişilerin öksürme biçimlerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu keşfetti. Bu farklılığın, insan kulağı tarafından ayırt edilemediği ancak yapay zeka tarafından saptandığını tespit etti.

ASEMPTOMATİK COVID-19 HASTALARINI YÜZDE 100 ORANLA TESPİT ETTİ

Uzmanlar, yapay zeka modelini, kişilerin gönüllü olarak gönderdiği on binlerce öksürük sesi örneği ve kelime sesleri üzerinde eğitti. Bu eğitimin ardından yapay zeka modeli, yeni öksürük kayıtlarıyla beslenince, Covid-19 olduğu doğrulanan kişilerin yüzde 98,5’ini, asemptomatik Covid-19 hastalarının yüzde 100’ünü doğru bir şekilde tanımladı.

FDA ONAYLARSA HER YERDE KULLANILACAK

MIT´in geliştirdiği yapay zeka modeli, FDA tarafından onaylanırsa asemptomatik kişiler bu modeli ücretsiz, kullanışlı bir ön tarama aracı olarak kullanabilecek. Kullanıcı her gün ve her saat, telefonundaki uygulamaya veya bir işletmenin girişine koyulacak cihaza öksürerek koronavirüs olup olmadığını anında ve hızlı bir şekilde öğrenebilecek.  (DHA)

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