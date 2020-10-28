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Yaşam enerjisi 54 yaşında bitiyor

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, insanlar hayata dair enerjilerini 54 yaşında yitiriyor. Aynı araştırmada ortaya çıkan başka bir sonuç: Erkekler kadınlardan önemli ölçüde daha fazla tutkuya sahip. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:56, 28/10/2020
Haberler Bilim - Teknoloji
Yaşam enerjisi 54 yaşında bitiyor

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Herundur Sigmundsson, tutku, cesaret ve olumlu bir düşünce yapısındaki ilişkiyi anlamak için 14-77 yaşları arasındaki 917 kişiyle bir çalışma yaptı. New Ideas Psychology’de yayınlanan sonuçlar insanların ellili yaşlara geldiğinde bu üç faktörün de azaldığını gösteriyor.

Araştırmaya katılanlardan tutku, cesaret ve düşüncelerini değerlendirmek için, “Hedeflerimi gerçekleştirecek kadar çok çalışıyorum” ve “tutkum benim için önemli” gibi ifadelere yanıt vermeleri istendi.

Tutku ve cesaret arasındaki ilişki 14-19, 20-36 ve 37-53 olmak üzere üç yaş grubunda güçlü çıktı. Ancak sonrasında bu güç zayıflamaya başladı. 54-69 ve 70-77 yaş gruplarında korelasyon ‘önemsiz’ sonucunda çıktı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Sigmundsson, “Tutkumuz olsa bile cesaretimiz ve irademizi harekete geçirmek zor. Ya da cesaret ve iradeye sahip olabilir ama bu konuda pek ateşli olmayabiliriz… Cesaret ve doğru zihniyet arasındaki ilişki yaş ilerledikçe azalıyor.” dedi. Ayrıca Sigmundsson, insanlara “cesaret ve irade ile takip edebileceğiniz anlamlı faaliyetler ve ilgi alanları bulun” tavsiyesinde bulundu.
Araştırma özetle şu sonuçlara ulaşıldı:

  • Genç yaşlarda tutku ve cesaret arasında güçlü bir ilişki vardır, bu ilişki de gençleri hedeflerine ulaşmak için daha fazla çabalamaya ve risk almaya iter. Ancak 53 yaşından itibaren bu dürtü azalır. Özellikle orta yaştaki insanları motive etmek için tutku ve cesaretten daha fazlasına ihtiyaç vardır.
  • Tutku ve cesaret arasındaki güçlü ilişki, insanları başarılı olmaya yönlendiriyor ve olumlu düşünceler, tutkuyla yaptıkları şeylerin mükemmel olacağına inanmalarını sağlıyor.
  • Birey tutku açısından yüksek, cesarette düşük bir puana sahip olabilir veya bunun tersi geçerlidir. Bu nedenle tutku ve cesaretin iç içe geçmiş faktörler olduğunu bulurken, bu daha genç yaş gruplarında değerli olabiliyor.
  • Erkekler kadınlardan önemli ölçüde daha fazla tutkuya sahip.
Yayınlanma Tarihi:11:49,
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