Yaşam enerjisi 54 yaşında bitiyor

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Herundur Sigmundsson, tutku, cesaret ve olumlu bir düşünce yapısındaki ilişkiyi anlamak için 14-77 yaşları arasındaki 917 kişiyle bir çalışma yaptı. New Ideas Psychology’de yayınlanan sonuçlar insanların ellili yaşlara geldiğinde bu üç faktörün de azaldığını gösteriyor.

Araştırmaya katılanlardan tutku, cesaret ve düşüncelerini değerlendirmek için, “Hedeflerimi gerçekleştirecek kadar çok çalışıyorum” ve “tutkum benim için önemli” gibi ifadelere yanıt vermeleri istendi.

Tutku ve cesaret arasındaki ilişki 14-19, 20-36 ve 37-53 olmak üzere üç yaş grubunda güçlü çıktı. Ancak sonrasında bu güç zayıflamaya başladı. 54-69 ve 70-77 yaş gruplarında korelasyon ‘önemsiz’ sonucunda çıktı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Sigmundsson, “Tutkumuz olsa bile cesaretimiz ve irademizi harekete geçirmek zor. Ya da cesaret ve iradeye sahip olabilir ama bu konuda pek ateşli olmayabiliriz… Cesaret ve doğru zihniyet arasındaki ilişki yaş ilerledikçe azalıyor.” dedi. Ayrıca Sigmundsson, insanlara “cesaret ve irade ile takip edebileceğiniz anlamlı faaliyetler ve ilgi alanları bulun” tavsiyesinde bulundu.

Araştırma özetle şu sonuçlara ulaşıldı: