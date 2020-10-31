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Yeni trend: Sanal fenomenler! Paraya para demiyorlar…

Etkileşim kurmanın önemli olduğu bir dönemde dijital influencerlara olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Business Insider'a göre markalar bu alandaki harcamalarını 2022 yılına kadar 8 milyar dolardan 15 milyar dolara kadar çıkaracak

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:33, 31/10/2020
Haberler Bilim - Teknoloji
Yeni trend: Sanal fenomenler! Paraya para demiyorlar…

Sosyal medyanın hayatımızda daha fazla yer almasıyla birlikte pazarlama alışkanlıkları da kökünden değişmeye devam ediyor. Bundan 20-30 yıl öncesine kadar pazarlama aktiviteleri için televizyon yıldızları tercih edilirken, günümüzde onların yerlerini sosyal medya fenomenleri aldılar. Bugün ise sahte yani sanal influencerlar bu pazarlama bütçelerinden pay kapıyorlar.

Sektörü belgeleyen bir web sitesi olan virtualhumans.org’nin kurucusu Christopher Travers, “Sanal influencerlar sahte olsalar da gerçek iş potansiyellerine sahipler” diyor ve ekliyor: “Sanal influencerlar gerçeklere göre daha yönetilebilir ve aynı anda birçok yerde ortaya çıkabilecek bir pozisyondalar. Ayrıca onların en önemli özelliği ise asla yaşlanmaz olmaları”

League of Legends’da oynanabilir bir karakter olan Seraphine de 125 aktif sanal influencerdan biri. 8 milyon kullanıcıya sahip oyunun öne çıkan karakterlerinden biri olan Seraphine, Haziran 2020’ye kadar 18 ay içinde sosyal medyada 50’den fazla iş yaptı.

Seraphine Youtube’da yer alan 5 bin influencer arasında zirvede yer alıyor.

Ajanslar tarafından geliştirilen dijital avatarlar, en büyük markalardan en küçüklerine kadar ilgi çekebilir ve kazançlı anlaşmalar imzalayabiliyor. Lil Miquela adındaki sanal karakter; Calvin Klein, Prada ve diğer önemli moda markalarıyla 8 bin 500 dolarlık sponsorlu gönderi anlaşması yaptı.

Lil Miquela’nın bu yıl yaratıcıları için yaklaşık 11.7 milyon dolar kazanacağı tahmin ediliyor.

Corona virüsü sebebiyle lansmanların ve seyahatlerin iptal edilip yerini online davetlerin alması somut influencerları direkt olarak etkiledi. Ancak sanal influencerlar için böyle bir durum söz konusu değil.

Yatırımcılar da sanal influencerların getirilerinden memnun ve bu pazarla ilgileniyorlar. Superplastic Inc., 2019 Ağustos’ta 10 milyon dolar ve Ekim 2020’de 6 milyon dolar yatırım aldı. Ventures, SV Angels ve Scooter Braun bu girişime yatırımda bulundular. Sanal karakterler Imma ve Plustic Boy’a sahip bir Japon girişim firması olan Aww Inc., Eylül ayında Coral Capital’den 1 milyon dolar yatırım topladı.

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Aww’ın geliştirdiği Imma’yı sosyal medya hesabınızda kırmızı saçlarıyla ve tıka basa dolu gardırobuyla görürseniz gerçek sanma ihtimaliniz çok yüksek. Bu sanal karakterin 300 binden fazla Instagram takipçisi var ve LVMH Celine gibi markalarla ortak işler yapabiliyor. Aww karakterini yönetmek için çoğu film prodüksiyon şirketi geçmişi olan 20 profesyonel çalışıyor. Şirket, karakteri oluşturmak için 3 boyutlu tarama, hareket yakalama, yüz yakalama ve gerçekçi modelleme kullanıyor.

Aww karakterini yönetmek 20 kişi çalışıyor.

Aww’ın yönetmenlerinden Yumi An Anzai, “Görünüşünü oluşturduğumuzda, Japonya’ya uzak olan insanların ne istediklerini düşünerek bir ortam hazırladık” derken Imma’nın aslında bir pazarlama aracından ziyade bir sanat projesi olarak tasarlandığını belirtiyor: “Sadece geleceğin olanaklarına inandık”

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Hem fiziksel hem de dijital dünyada yaşadıkları için evrenlerinin gerçek bir sınırı yok
Superplastic'in kurucusu Paul Budnitz

 

Business Insider Corona Dolar film Instagram Japonya Moda para Sanat sosyal medya söz YouTube
Yayınlanma Tarihi:08:12,
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