“Yılın Çocuğu” Roa: “Ben yapabilirsem, sen yapabilirsin”

Time Dergisi, 15 yaşındaki bilim insanı ve mucit Gitanjali Rao’yu “Yılın Çocuğu” olarak duyurdu. 5 binden fazla aday arasından seçilen Rao’nun, yaklaşık 4 yıldır süren bilimsel çalışmaları jüriyi çok etkiledi.

Rao bilime olan sevgisi yıllar önce başladı. Sudaki kimyasalları tespit etmek için karbon nanotüp sensör teknolojisini keşfettiğinde 10 yaşındaydı. İçme suyundaki kurşunu test etmek için 2017’de cep telefonlarına da bağlanabilen bir cihaz geliştirdi. 12 yaşındayken, sudaki kurşunu şu anda kullanımda olan diğer tekniklerden daha hızlı tespit eden bir sensör yarattığı için Amerika’nın En Genç Bilim Adamı onurunu kazandı. Bu çalışmasıyla Forbes Dergisi’nin 30 Yaş Altı 30 Listesi’ne girdi. Rao’nun en son projesi Kindly adlı bir uygulama, çevrimiçi siber zorbalığı erken bir aşamada tespit etmek için yapay zeka kullanıyor.

ANGELINA JOLIE’YLE BİR ARAYA GELDİ,

Üç kez TEDx konuşması yapan Rao, STEM School Highlands Ranch’de okuyor ve MIT’de genetik ve epidemiyoloji okumayı hedefliyor. 2018’de ABD Çevre Koruma Ajansı Başkanının Çevresel Gençlik Ödülü’ne layık görülen Roa bir röportaj için dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie ile bir araya geldi. Rao’nun bu röportajda anlattıkları hayata bakışını da ortaya koydu:

“Tipik bir bilim insanına benzemiyorum. İnsanların cinsiyetleri, yaşları, tenlerinin rengi gibi roller bana tuhaf geliyor. Hedefim gerçekten sadece dünyanın sorunlarını çözmek için kendi cihazlarımı yapmak ve üretmek değil, aynı zamanda başkalarına da aynı şeyi yapmaları için ilham vermek. Çünkü kişisel deneyimlerinize göre, sizin gibi başka birini görmediğinizde bu icadı gerçekleştirmeniz ya da kendinize hedef koymanız kolay değil. Eğer ben yapabilirsem, sen yapabilirsin ve herkes yapabilir.“