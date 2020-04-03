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YouTube’dan TikTok’a rakip uygulama geliyor

Kısa sürede dünya çapında bir kullanıcı kitlesine sahip olan TikTok'a rakip YouTube tarafından geliyor. YouTube bünyesinde barındığı müzikleri üretilen içeriklerde kullanılmasını sağlayacak.

11:26 -
Haberler Bilim - Teknoloji
YouTube’dan TikTok’a rakip uygulama geliyor

2016 yılında kullanıma açılan TikTok’ta kısa süreli, müzik, dans ya da belli bir mizansen içeren videolar çekilebiliyor. Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kullanıcısı olan TikTok rakiplerin de iştahını kabarttı. YouTube, Short özelliğiyle yeni bir TikTok ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.

YOUTUBE MUSİC KATALOĞUNDAKİ ŞARKILAR KULLANILABİLECEK

YouTube, Short ismiyle bir uygulama üzerinde çalışıyor. Short, TikTok benzeri kısa video uygulaması olacak. Edinilen bilgiye göre ise uygulamada, YouTube Music katalogundaki lisanslı şarkılar da entegre edilecek.

Şirket uygulamayı 2020 içerisinde yayımlamayı planlıyor.

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