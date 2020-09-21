Zoom nasıl indirilir, ne işe yarar?

Son dönemde popülaritesini artıran uygulamaların başında gelen Zoom, bir takım riskler barındırmasına rağmen en çok ilgi gören video görüşme araçları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yüklemesi oldukça kolay olan uygulama hem Android hem de İOS için uyumlu çalışabiliyor.

ZOOM UYGULAMASI NE İŞE YARIYOR?

Zoom; akıllı telefon, tablet, laptop, pc telefonlar gibi araçlar ile video ve sesli konferans, telefon sistemi, sohbet ve web seminerleri hizmeti sunan bir iletişim uygulamasıdır.

Zoom'un özellikleri şunlardır;

Toplantı

Video Webinar

Konferans Odası

Telefon İletişimi

Chat Mesajlaşma

ZOOM NASIL İNDİRİLİR?

Zoom uygulaması hem Google Play'de hem Apple Store'da bulunabiliyor. İlgili uygulama marketlerinin arama kısmına Zoom yazarak programı indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemek gerekebiliyor.

ZOOM UYGULAMASI GÜVENLİ Mİ?

Zoom uygulamasında geçmişte toplantılara davet edilmeyen kullanıcıların ‘Zoom bombalamaları' olarak bilinen müdahaleleri de yaşandı. Davetsiz misafirler toplantılara, görüşmelere girip şiddet ve porno içerikli görüntüler paylaştı ve program hakkında endişeler arttı.

Zoom, güvenlik kaygıları ile ilgili BBC'ye yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“Zoom kullanıcı güvenliğini son derece ciddiye alıyor.

“En büyük mali hizmetler şirketlerinden, önde gelen telekomünikasyon sunucularına, hükümet dairelerinden üniversitelere, sağlık hizmetlerinden telefonla tedavi yöntemlerine kadar dünya genelinde 2000 kurum, kullanıcı, ağ ve veri merkezilerimizde güvenlik değerlendirmesi yapıp Zoom'u tercih etti.

“İngiltere Savunma Bakanlığı ve Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'yle yakın temas halindeyiz ve ihtiyaçları olan belgeleri sağlamaya odaklanıyoruz.”

Zoom, İngiltere Siber Güvenlik Merkezi ve İngiltere Güvenlik Bakanlığı bu belgelerin ne olduğuyla ilgili ise bir açıklama yapmadı.

Siber danışman Graham Cluley de, “Zoom'un güvenlik açısından inişli çıkışlı bir geçmişi var. Kullanıcıların gizliliği, güvenliği konusunu yeterince ciddiye alıp almadıklarına dair soru işaretleri var” dedi.