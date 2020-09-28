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Zoom nasıl indirilir ve nasıl kayıt olunur?

Zoom, bir takım riskler barındırdığı iddia edilmesine rağmen en popüler video konferans programları arasında öne çıkıyor. Yüklemesi oldukça kolay olan uygulama hem Android hem de İOS için uyumlu çalışabiliyor. İşte yükleme ve kayıt olma adımları...

09:50 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Zoom nasıl indirilir ve nasıl kayıt olunur?

Pandemi döneminde hem eğitim hem iş alanında büyük önem kazanan video konferans sistemi için en tercih edilen uygulamaların başında Zoom geliyor. Telefon, bilgisayar ve tabletlerde kullanılabilen Zoom, ücretsiz olarak yüklenebiliyor.

ZOOM’A NASIL KAYIT OLUNUR?

Uygulamayı yüklediğinizde karşınıza çıkan yönergeler doğrultusunda gerekli alanları doldurarak kayıt olabilirsiniz.

ZOOM NASIL İNDİRİLİR?

Zoom uygulaması hem Google Play’de hem Apple Store’da bulunabiliyor. İlgili uygulama marketlerinin arama kısmına Zoom yazarak programı indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemek gerekebiliyor.

Pandemi döneminde toplantıların ve eğitimlerin uzaktan gerçekleşmesi nedeniyle Zoom büyük ilgi görmeye başladı.

ZOOM UYGULAMASI NE İŞE YARIYOR?

Zoom; akıllı telefon, tablet, laptop, pc telefonlar gibi araçlar ile video ve sesli konferans, telefon sistemi, sohbet ve web seminerleri hizmeti sunan bir iletişim uygulamasıdır.

Zoom’un özellikleri şunlardır;

Toplantı
Video Webinar
Konferans Odası
Telefon İletişimi
Chat Mesajlaşma

Akıllı telefon Android Apple Google Google Play uygulama video konferans
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