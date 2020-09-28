Zoom nasıl indirilir ve nasıl kayıt olunur?

Pandemi döneminde hem eğitim hem iş alanında büyük önem kazanan video konferans sistemi için en tercih edilen uygulamaların başında Zoom geliyor. Telefon, bilgisayar ve tabletlerde kullanılabilen Zoom, ücretsiz olarak yüklenebiliyor.

ZOOM’A NASIL KAYIT OLUNUR?

Uygulamayı yüklediğinizde karşınıza çıkan yönergeler doğrultusunda gerekli alanları doldurarak kayıt olabilirsiniz.

ZOOM NASIL İNDİRİLİR?

Zoom uygulaması hem Google Play’de hem Apple Store’da bulunabiliyor. İlgili uygulama marketlerinin arama kısmına Zoom yazarak programı indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemek gerekebiliyor.

ZOOM UYGULAMASI NE İŞE YARIYOR?

Zoom; akıllı telefon, tablet, laptop, pc telefonlar gibi araçlar ile video ve sesli konferans, telefon sistemi, sohbet ve web seminerleri hizmeti sunan bir iletişim uygulamasıdır.

Zoom’un özellikleri şunlardır;

Toplantı

Video Webinar

Konferans Odası

Telefon İletişimi

Chat Mesajlaşma