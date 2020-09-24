Zoom nasıl indirilir? Zoom kullanma rehberi…

Zoom uygulaması, Google Play’de ve Apple Store’da ücretsiz olarak indirilebiliyor. Son zamanların en popüler uygulaması olan Zoom hem Android hem de İOS için uyumlu çalışabiliyor.

ZOOM KULLANMA REHBERİ

Zoom programını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında online ders yapmak için tıkla, yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için “new meeting” yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler “join” ders planlama kısmı ise “meetings” olarak yer alıyor.

ZOOM NASIL İNDİRİLİR?

Zoom uygulaması hem Google Play’de hem Apple Store’da bulunabiliyor. İlgili uygulama marketlerinin arama kısmına Zoom yazarak programı indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemek gerekebiliyor.

Zoom’un özellikleri şunlardır;

– Toplantı

– Video Webinar

– Konferans Odası

– Telefon İletişimi

– Chat Mesajlaşma