Zoom uygulaması hesap silme işlemi nasıl yapılır? Zoom üyelik iptali…

Zoom uygulaması corona virüsü salgının ardından evde video konferans düzenlemek isteyenler nedeniyle bir anda popüler oldu ve hakkında çıkan söylentilerin ardından kısa sürede binlerce kişi Zoom hesaplarını silmeye başladı. Peki Zoom uygulamasında hesap nasıl silinir?

ZOOM HESAP SİLME

Giriş yaptıktan sonra ayarlarınızın “Hesap Yönetimi” bölümüne gidin. Burada “Hesabımı kapat” seçeneğini bulacaksınız. Bu değişikliğin kalıcı olduğunu ve geri alınamayacağını da not etmek önemlidir – kararınızı onayladıktan sonra çıkış yapacak ve yakınlaştırma ana sayfasına yönlendirileceksiniz.

Ücretli Abonelik İptali:

Zoom web portalında oturum açın.

Account Management > Billing tıklayın. (veya kısa yoldan ulaşmak için sitede oturum açtıktan sonra https://us04web.zoom.us/billing bağlantı adresine tıklayın veya kopyalayıp web tarayıcınızın adres çubuğuna yapıştırın)

Current Plans sekmesine tıklayın. Otomatik yenileme durdurmak için Cancel Subscription .

Cancel Subscription.’i seçerek isteğinizi onaylayın .

Aboneliğinizi neden yenilemek istemediğinizi seçin.

Tamamlandığında Submit’i tıklayın.