15 Temmuz gazilerine Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenek zor mu

Yaklaşık bir haftadır eylemdeler…

Haklarında toplanan bağışların kendilerine ulaşmadığı ve verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle eylemlerini sürdüren 15 Temmuz gazileri, önceki gün AKP Genel Merkezi önünde toplandı. Polis, gazilere müdahale etti…

Aklıma savunma bütçesi geldi! Neden mi?

İlk önce ABD'ye uzanalım…

Demokrat Parti'den başkan aday adayı olan ve çekilen Bernie Sanders üç gün önce şöyle dedi:

“… Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) 740 milyar dolar harcamak yerine, evde yoksulluk ve hapsedilmeyle harap olmuş toplulukları yeniden inşa edelim. Savunma Bakanlığı bütçesinden yüzde 10 keserek… İhmal ettiğimiz ve çok uzun süredir terk ettiğimiz şehir ve kasabalarda bu parayla yeniden yatırım yapacağım. Trump, ‘Cumhuriyetçi' ve ‘Demokrat' çok sayıda kongre üyesi askeri harcamaları yılda 740 milyar dolara çıkaran bir savunma bütçesini onaylamak istiyor. Yanlış! Askeri harcamaları azaltmalı ve iş, eğitim, barınma ve sağlık hizmetlerine yatırım yapmalıyız.”

Sonra…

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) “Dünyada Askeri Harcamadaki Eğilimler 2018” raporundaki ayrıntılara baktım. Rapora göre, 2018'de küresel savunma harcamaları, 2017'ye göre yüzde 2.6 artarak 1 trilyon 822 milyar dolara ulaştı. ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa 2018'de en fazla askeri harcamayı yapan 5 ülke oldu. Rapora göre, bu 5 ülke küresel savunma harcamalarının yüzde 60'ını yaptı. Savunma bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 4.6 artıran ABD, geçen yıl 649 milyar dolar harcadı.

Peki ya Türkiye?

Türkiye, 2018'de savunma harcamalarında ilk sırada!

SIPRI'nin açıkladığı rakamlar önemli! Türkiye'nin askeri harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 19 milyar dolara ulaştı. Son 10 yılda savunmaya ayırdığı bütçeyi yüzde 65 artıran Türkiye, 2018'de dünyada savunma için en fazla harcama yapan 15 ülke arasında artış oranı açısından ilk sıraya yerleşti.

2020 bütçesinde ne oldu?

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi, önceki yıla göre 7.4 milyar TL artarak 46.4 milyar TL'den 53.8 milyar TL'ye yükseldi. Askeri hizmetleri yürütmekle sorumlu Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe teklifinde en yüksek harcama kalemi olarak ‘personel giderleri' yer aldı. Bu harcama için 29 milyar TL ödenek ayrıldı. En yüksek ikinci harcama kalemi olan mal ve hizmet alımları için ise 18 milyar TL ödenek ayrıldı.

SORU ŞU: 15 Temmuz gazilerinin bağışları beklemesine gerek var mı? Neden, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde bir kalem ayrılmadı?

Devam edelim…

338 milyonun dağıtılması için 3.5 yıldır ne bekleniyor?

Tarih 10 Aralık 2019… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için toplanan paralar nereye gitti?” sorusu, bütçe görüşmeleri sırasında Meclis Genel Kurulu'nda yeniden gündeme geldi. Toplanan 309 milyon TL'nin akıbetine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şu yanıtı verdi: “Yardım toplama döneminde intikal eden bağış miktarı, Ziraat Bankası'nda nemalandırılmak suretiyle toplam 338 milyon 971 bin 731 TL olarak 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Hazine hesabına aktarılmıştır.”

Tartışma devam etti…

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, “Para neden hak sahiplerine dağıtılmıyor? Hazine'ye mi bağış yapıldı?” sözlerinin ardından konuşmasını sürdüren Oktay, toplanan bağışın nasıl değerlendirileceğine vakıf yönetiminin karar vereceğini belirterek şunları söyledi: “(2016/18) sayılı Başbakanlık genelgesi uyarınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımızın aileleri ile gazilerimize yardım edilmesi maksadıyla dayanışma kampanyası kapsamında bugüne kadar toplanan bağış tutarının 251 şehidimizin hak sahipleri ve 2 bin 731 gazimizin tamamı için nasıl değerlendirileceği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti kararıyla belirlenecektir.”

Son soruyu da CHP Ankara Milletvekili Murat Emir sordu: “Üç buçuk yıldır neyi bekliyorsunuz? Onu söyleyin. Asıl soru budur…”