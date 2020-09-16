15 Temmuz’dan bu yana 4 yıl geçti ve Yüzbaşı Ç.E. daha dün tespit edilebildi

İÇİŞLERİ, ANKESÖR HAT ÇALIŞMASI BAŞLATMALI… ÇÜNKÜ…

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün “mahrem imamları” olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 48'i muvazzaf 66 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı. İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 66 zanlıdan 19'unun Kara Kuvvetleri, 18'inin Hava Kuvvetleri, 24'ünün Jandarma, 2'sinin Sahil Güvenlik ve 3'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu astsubay oldukları, 48'inin de halen görev yaptığı öğrenildi. Operasyonda Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E.'nin de aralarında bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı.

Buraya kadar sadece rutin haber…

Gelelim ayrıntıya…

Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ç.E.'yi Ağustos 2020'de İzmir Foça'ya kim atadı? İçişleri Bakanlığı!

Peki…

Yüzbaşı Ç.E., 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından bugüne kadar neden tespit edilemedi?

İçişleri Bakanlığı neden bu konuda harekete geçmedi?

Yüzbaşı Ç.E., 1984 doğumlu… Daha önce Mardin, Hatay ve Tunceli illerinde görev yaptı. Son atamalarla Tunceli Komando Bölük Komutanlığı'ndan Foça'ya İlçe Jandarma Komutanı olarak atandı.

Yani… Üç ilde görev yapan bir subay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gayretiyle yıllar sonra ‘ankesör' üzerinden tespit edildi…

Bitmedi…

1200 görevlinin telefonu…

Dün… Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, SÖZCÜ'de yayımlanan röportajında ne demişti: “Şimdi boş tartışmaları bırakıp bizim bir an önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve Adalet Bakanlığı'nda yaptığımız gibi… İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Hizmetleri (MİAH) Sınıfı içerisinde yer alan valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup, İçişleri Bakanlığı merkez ve il teşkilatı çalışanları ve maiyet memurlarının tamamında araştırma yapmalıyız. Hiçbir istisnaya yer vermeden örnek olması için başta İçişleri Bakan Yardımcıları olmak üzere tüm personel hakkında ‘Ankesörlü Hat' incelemelerini başlatmalıyız.”

ANKESÖRLÜ HAT HAVUZU

Fetullah'la mücadelenin sembol ismine göre “Ankesörlü Hat incelemesi çok kolay ve çok etkili bir yöntem”… Nasıl mı: Dinleyelim: “Mülki İdare Hizmetleri görevi içerisinde yer alan yaklaşık bin 200 civarındaki görevlinin ve yakınlarının kullandıkları telefon numaraları ile ankesörlü hat havuzunda yer alan numaralar bir bilgisayar programı tarafından karşılaştırılır. Sonucunda kimler FETÖ ile iltisaklı kimler değil en somut biçimde ortaya çıkar.”

Peki neden bugüne kadar ‘ankesör hat' incelemesi yapılmadı?

Bitmedi…

TSK tamam… Ya mülkiye!

Tarih 14 Temmuz 2020…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 20 bin 77 terörist içimizden temizlenmiş, ihraç edilmiştir. Emekli olanların dahi peşleri bırakılmamış, 1243 kişinin rütbesi geri alınmıştır” dedi.

Bu rakam önemli: 20 bin 77…

Peki… Sadece TSK'da süren bir temizlikten bahsediyoruz…

İçişleri Bakanlığı personel sayısı kaç: 26 bin 636… İhraç sayısı kaç: 898… Gelir İdaresi'nin personeli ise 38 bin 468 ve 1294 ihraç var… İçişleri'nden fazla! Ya da Diyanet… 117 bin 378 personeli olan Diyanet İşleri Bakanlığı'nda sadece 1977 kişi ihraç edilmiş! Garip değil mi?

Neden hep TSK, emniyet ya da yargı… Neden mülkiye yok?

21 YIL ÖNCEKİ KONUŞMA

Fetullah Gülen, 21 yıl önce yayımlanan kasetinde ne demişti: “Arkadaşlarınızın mevcudiyeti, İslam'ın geleceği adına bu işin garantisidir yani. Bu açıdan Adliye'de, Mülkiye'de veya başka bir hayati müessese de (TSK) bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti, öyle ferdi mecburiyetler şeklinde ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. İstikbale yürümek için sistemin püf noktalarını keşfedin. Hala bu sistem devam ediyor. Bu sistem içinde arkadaşlarımız istikbale yürüyeceklerdir. Öyleyse o sistemin püf noktalarını bilmeleri lazım, keşfetmeleri lazım. Aşmaları lazım. Bu da meselenin diğer bir yanıdır. Kuvvet dengesi olmadığı bir yerde kuvvete başvurmayacaksınız. Teknik-taktik yerinde sizin kalbiniz önemli. Dıştan bizi bazıları korkaklıkla itham edecekler. Fırsat bulup, hep yolunuza devam ediyorsanız, yine orada o esnekliği gösterecek, o eksantriği kullanacak, geriye çekiliyor gibi yapacak, fakat adımlarınızı daha açıp ileriye gideceksiniz. İster mülkiyede çalışan arkadaşlarımız olsun, ister adliyede çalışan arkadaşlarımız olsun herkes için söz konusudur bu…”

SONUÇ: Ankesör hat incelemesi hayati… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Fetullahçı örgütle mücadelesini 15 Temmuz'dan bu yana kamuoyu biliyor! Bu yüzden mülkiye yani devletin ta kendisi olan vali, kaymakamlar için harekete geçilmeli… Jandarma'da da, Bekçi'de de titiz çalışma yapılmalı!