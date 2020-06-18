1995’teki Çelik Harekatı’nın komutanı Hasan Kundakçı: Sınırdan saldırıları önlemek için operasyon zaman zaman yapılmalı

1995 Çelik Harekatı… 1997 Çekiç Harekatı… 1997 Şafak Harekatı… 2008 Güneş Harekatı… 2015 Şah Fırat Harekatı… 2017 Fırat Kalkanı Harekatı… 2018 Zeytin Dalı Harekatı… 2019 Barış Pınarı Harekatı…

Ve dün…

Pençe-Kaplan operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Haftanin kampına hava ve kara operasyonu başladı!

Çarpıcı bir detay… Dün sabah saatlerinde İran da Erbil'in Çoman İlçesi Hacı Omeran bölgesinin sınırlarını top atışlarına tuttu.

Sınır ötesi operasyonların en önemlisi 20 Mart 1995'te başlayan ve 43 gün süren ‘Çelik Harekatı'ydı…

Amerika'nın “Türk Ordusu raydan çıktı” değerlendirmesi de işte bu operasyon sonrasında başlamıştı.

Kolordu düzeyinde yapılan harekat, 35 bin kişilik bir kuvvetle yapıldı. Harekatın ilk günlerinde PKK'nın 23 kişilik mobil timi yakalandı. Ardından da 3 bin terörist çember altına alındı. 23 Mart'ta Haftanin kuşatıldı. Çok sayıda PKK'lı öldürüldü…

Operasyonun başında da “Tamburalı Paşa” lakaplı Korgeneral Hasan Kundakçı vardı…

Dün Kundakçı Paşa'yı aradım ve çarpıcı tespitler yaptı…

‘Kara operasyonu önemli'

PKK'nın sürekli olarak Amerika'dan silah yardımı aldığını ifade eden Hasan Kundakçı şöyle konuştu: “PKK, bu yardımları alınca durmuyor ve Irak sınırındaki taraftan Türkiye'ye karşı hareketler oluyor. Bu hareketlere karşı da kapsamlı hareket yapıldığını anlıyoruz. Bu gerekli ve zaman zaman yapılmalı! Bazı yerleri temizlemek gerekiyordu. Yapmazsanız, Türk sınırları diğer tarafın saldırılarına maruz kalır. Hava'dan başlayan ve karayla devam eden harekat etkili olacaktır.”

Kundakçı'ya, “Barzani ile PKK/YPG arasında iki aydır uzlaşı görüşmeleri var. Bunu da etkiler mi?” diye sordum: “Irak ve Suriye'deki güçlerini birleştirmek istiyorlar. Daha önce o bölgede Telafer Türkmenler'i vardı. ABD'nin lojistik araçlarını Türkmenler vurduğu iddiasıyla Telafer'deki Türkler güneye inmek zorunda kaldı. Türkiye, Irak-Suriye hattında koridoru (Kürt) bozdu. En azından Irak tarafından tekrar kurmak istiyorlar. Havadan vurup karadan girdiğinde senin kararlı olduğunu herkes anlar. ABD zaten tarafını seçmiş durumda ve PKK için ‘Kara gücüm' dedi. Bu operasyonları zaman zaman yapmak şart.”

Kundakçı Paşa'dan bölgeye geçelim…

ABD üssünde sır buluşma!

Sınır ötesi operasyon önemli… Çünkü…

İki gün önce… PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu (SDG) yöneticisi Mazlum Kobani (PKK'lı), Irak Bölgesel Yönetimi'nin yani Mesut Barzani'nin desteklediği Suriye Kürt Ulusal Konseyi (KUK) ile görüşmelerin sürdüğünü ve olumlu olduğunu açıklamıştı. Cenevre'de önümüzdeki aylarda yapılması planlanan Suriye Anayasası görüşmelerinde birlikte hareket etmek için…

ABD'nin koordinesinde toplantılar yapan PKK-YPG-Barzani birlikteliğiyle ilgili 1 Mayıs günü Al-Monitor'de şu iddialar ortaya atılmıştı: “… PKK yörüngesindeki Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile Barzani çizgisindeki Kürt Ulusal Konseyi (KUK/Merkezi Erbil) gizlice doğrudan görüşmelere başlamış durumdalar. Girişimin amacı, ‘Kuzeydoğu Suriye'deki tüm Kürt grupları PYD hakimiyetindeki özyönetime dahil etmek ve böylece Suriye savaşını bitirmeye dönük Birleşmiş Milletler himayesindeki Cenevre görüşmelerine özyönetimin katılmasına zemin hazırlamak.”

Al-Monitor'a konuşan resmi bir kaynak şu bilgileri veriyor:

“… Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile ile PYD arasındaki doğrudan görüşmelerin ilki nisan ayı başında Haseke dışındaki bir ABD üssünde yapıldı. Görüşmede Suriye'deki uluslararası koalisyonun ABD'li özel danışmanı William Roebuck ve SDG komutanı Mazlum Abdi de hazır bulundular.” Yazıyı şu sorularla bitirelim:

Bu operasyon Cenevre öncesi bir mesaj mı?

ABD ve Barzani kanadından nasıl bir tepki gelecek?