7 ay önce konuşan Biden’a tepki… 4 yıldır iktidarda olan Trump’a zeytin dalı!

PKK/YPG'Yİ, FETÖ'YÜ KORUYAN ABD DEĞİL Mİ?

Durum tespiti…

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları düşüyor! Ekonomide yaşanan tıkanıklık, parti içinden çıkan iki parti… Ali Babacan'ın DEVA'sı, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi… Uluslararası düzlemde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ‘Atlantik-İngiltere' ağırlığı… İç politikada Ayasofya'yla başlayan ‘muhafazakar' çıkışla birlikte, merkezden oy alan AKP'nin ‘marjinal' sürece doğru itildiği… Bunu gittiğim köylerde gördüm, yaşadım… Bugün iktidara oy veren ve kendisini merkezde konumlandıran vatandaşın muhalefete yöneldiği, son dönem izlenen politikalardan rahatsız olduğu ortada! Bunu da açıkça dile getiriyorlar! Yani… İktidarın izlediği politikalar ‘marjinal' muhafazakar kesimde destek bulurken, 2002'den bu yana partisine oy veren ‘sıradan' insanlar da karşılığını bulmuyor…

16 ARALIK 2019'DA…

Bugün neyi tartışıyoruz?

Sekiz ay önce New York Times'a röportaj veren ABD'nin Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'ın sözlerini… (Röportajı verdiği gün daha aday adayıydı…)

Joe Biden, 16 Aralık 2019'da New York Times'a röportaj verdi. Röportaj, 19 Ocak 2020'de görüntülü ve yazılı olarak tam metin yayımlandı. Demokrat aday şu cümleyi kurdu: “… He is an autocrat. He's the president of Turkey and a lot more… So I'm very concerned about it. I'm very concerned about it. But I'm still of the view that if we were to engage more directly like I was doing with them, that we can support those elements of the Turkish leadership that still exist and get more from them and embolden them to be able to take on and defeat Erdogan. Not by a coup, not by a coup, but by the electoral process…”

‘DARBEYLE DEĞİL SEÇİMLE'

Yani… Biden şöyle diyor: “…”Erdoğan bir otokrattır. Kendisi Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve çok daha fazlası. Şimdi yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak… Yani çok endişeliyim. Onun için çok endişeliyim. Ama yine de benim onlarla yaptığım gibi daha doğrudan ilişki kurarsak, Türk liderliğinin hâlâ var olan unsurlarını destekleyip onlardan daha fazlasını elde edebileceğimizi ve cesaretlendire bileceğimizi düşünüyorum. Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle…”

Bu röportaj 8 ay sonra Türkiye'nin gündemi oldu! İktidar da muhalefet de sert açıklamalar yaptı ve “Türkiye'nin Türkiye'den yönetildiği… Emperyalizm karşıtlığı…” üzerinden haklı ve net yanıtlar verildi. Ancak…

Soru ve sorun şu:

Tam sekiz ay önce yapılmış röportaj bugün neden gündeme getirildi?

Trump, YPG ile dost, FETÖ'yü koruyor iktidar ve medyası neden ses çıkarmıyor?

ABD'nin bugünkü başkanı (8 Kasım 2016'da başkan oldu) yani iktidarda olan Donald Trump değil de neden Joe Biden hedef alındı?

Neden mi?

Tarih 11 Nisan 2018… Trump, “Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız” diye tweet attı!

SÖZCÜ, 13 Nisan 2018'de şu manşeti attı: “Trump'a tweetimizdir… Sayın Başkan… Amerika savaş makinelerini Ortadoğu'ya pazarlayacak diye dünyanın kaderiyle oynuyorsun, tweetlerinle dünyayı tehdit ediyorsun. Senin yüzünden ekonomimizin ayarı kaçtı, dolar fırladı… Yapma bunu…”

İktidar medyası ise sessizdi!

Bitmedi…

Tarih 18 Nisan 2018… SÖZCÜ, “Amerika'da tweet atıyor, Ankara'da beton atıyor” sürmanşetiyle Trump'ı seet bir dille eleştirmişti. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki 186 dönümlük arazi üzerine yapılan ABD elçiliği binasının inşaatının sürdüğünü sadece SÖZCÜ yazmıştı.

Bitmedi…

Tarih 13 Ekim 2018… SÖZCÜ, “PKK'lı, FETÖ'cü, casus denilen Brunson uçtu” manşetiyle, 12 Ekim'de tahliye edilen Rahip Brunson krizini şu cümlelerle değerlendirmişti: “ABD, darbeye kalkışan Feto için yargıyı işletmezken Türkiye'de yargılanan Brunson dün bırakıldı…”

Bitmedi…

Tarih 9 Ekim 2019… Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye oprasyon konusunda kararlılığına karşın Erdoğan'a küstah bir mektup yazdı… SÖZCÜ, 18 Ekim 2019'da “82 milyondan Trump'a mektup” dedi…

Tarih 13 Kasım 2019… “Amerika'nın, PKK ve Feto aşkı bitmiyor” diyen SÖZCÜ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde yaşananları manşetine taşımıştı. Belgeleri vermemize rağmen, ABD'nin, PKK'nın Suriye kolu YPG ile Fetullah konusunda adım atmadığını yazmıştı.

Ve en son…

1 Ağustos 2020… ABD, Suriye'de, PKK/YPG ile petrol anlaşması yaptı… Bunu da ilk duyuran SÖZCÜ'ydü… Dışişleri cılız bir tonda anlaşmayı kınadı…

Şimdi gelinen noktada…

Beştepe Biden'ı neden gündeme getirdi?

Peki… Joe Biden'ın açıklamalarının iktidar tarafından sekiz ay sonra gündeme getirilmesi muhalefet tarafından ‘Neden şimdi?' sorusuyla eleştirildi… Beştepe'ye yakın isimler, Joe Biden röportajının bilindiğini ifade ettiler… Biden'ın açıklamalarını yaptığı dönem, aday adayı olduğuna dikkat çektiler ve muhatap almanın doğru olmadığı yönünde bir strateji geliştirildiğini söylediler. Ancak… Biden'ın adaylığı netleştikten sonra durumun değiştiğine dikkat çeken iktidar kanadına yakın kaynaklar, Demokrat Parti adayının kurmay kadrosunun YPG-FETÖ dostlarından oluştuğunu görünce harekete geçme kararı alındığına dikkat çektiler. Bu şekilde olası bir Biden iktidarına karşı milli bir hamle yapıldığına vurgu yaptılar…

Anadolu Ajansı, Biden röportajından haberdar ama çevirisini yapmamış!

Joe Biden'ın sekiz ay önce verdiği röportaja verilen sert yanıt önemli…

Hatta daha da sert olunabilir…

Rand Corporation'un Ocak 2020'de hazırladığı raporla (Dost muhalefet ve darbe söylemi) Joe Biden söyleşisinin ‘paralel' olduğu dikkate alınmalı… Ancak…

Trump'a, ‘derin ABD'ye, Pentagon'a, YPG ve FETÖ ortaklığına da aynı tavır alınmalı!

Örneğin… Anadolu Ajansı'nın (AA) 29 Mayıs 2020'de, Biden söyleşisini neden İngilizce yayımladığı neden Türkçe'ye çevirmediği sorgulanmalı… Çünkü… Sabancı Üniversitesi'nden Adam Mcconel'ın yaptığı ve AA'nın yayımladığı analizin içinde Demokrat aday Biden'ın Nem York Times'a verdiği röportaj da yer alıyor… O analiz hala AA'nın internet sitesinde ve İngilizce…