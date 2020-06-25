9 yıl önce Çağlayan 9 yıl sonra Çağlayan

Avukat Celal Ülgen ile gazeteci Soner Yalçın yine buluştu

Yine yolumuz Çağlayan'a düştü…

İstanbul Adliyesi'ndeyiz…

OdaTv yöneticileri Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, gazeteci Hülya Kılınç, gazeteci Murat Ağırel'le birlikte 6 sanığın yargılaması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı…

2007'de Ergenekon sürecinde başlayan davalar 13 yıl sonra da devam ediyor!

O zaman Fetullahçı Terör Örgütü vardı ve kumpaslarla Türkiye cezaevine dönmüştü…

Şimdi de iktidarı eleştirmek ya da haber yapmak suça dönüştü!

14 Şubat 2011…

OdaTv yöneticileri Soner Yalçın, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'yla birlikte toplam 11 kişi tutuklandı… Suçlamalardan birisi ‘Devletin gizli belgelerini ele geçirmek ve yayınlamak'tı… Kumpas ortaya çıktı ve beraat ettiler…

O zaman Barışlar'ın avukatlarından birisi Celal Ülgen'di…

9 yıl sonra… MİT şehidi haberiyle ilgili tutuklanan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatlarından birisi yine Celal Ülgen…

Yol arkadaşları yine Silivri'de

SÖZCÜ yazarı Soner Yalçın'la sohbet ederken fotoğraflarını çektim… Tarihi anlardan biriydi… Fetullah'ın kumpasında sanık-avukat ilişkisi yine devam ediyor… Yalçın bugün hapiste değil ama yol arkadaşları yine Silivri Cezaevi'nde… Ve avukatları Celal Ülgen! Zaten her davada o yok mu?

Balyoz'da da vardı SÖZCÜ Davası'nda da… Yüzünde pandemiden korunmak için siperlikle yine sıkı bir şekilde çalışmıştı dersine…

Yüzleri gülüyordu

Celal Ülgen savunmalarını hazırlamış aynı SÖZCÜ Davası'ndaki gibi kitaplaştırmıştı. Sözü Ülgen'e bıraktım: “Aytunç elimdeki kitaba iyi bak… Bu da SÖZCÜ davası gibi tarihe geçecek. 9 yıl önce ne yaşadıysak bugün de yaşıyoruz. O zaman Fetullah vardı… Çocuklar cezaevindeydi bugün de Silivri'deler.”

Aylar sonra arkadaşlarımızı gördük… Gülüyordu hepsi… Barış Terkoğlu'nun eşi Özge yine en öndeydi…

Barışlar yumruklarını kaldırmış… Ne de olsa serde Mustafa Kemal'den Deniz Gezmiş'lere bağımsızlıkçı ruh var!

Soner Yalçın yanlarına gitti, çocuklarına kavuştu… Yol arkadaşlığı… Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon, SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, SAT Komandosu Ali Türkşen, milletvekilleri…

Biz dışarıdaki içeridekilere de o anları yazmak kaldı…