ABD destekli PKK işçi katletti, biz hâlâ Trump-Biden diyoruz

ABD başkanlık seçimleriyle ilgili Türkiye'de garip bir durum var! Neden mi?

İktidara yakın olanlar Trump'ı destekliyor, muhalefete yakın bazı isimler de Obama'nın yardımcısı olan (8 yıl) Biden'ı!

Trump'ı destekleyen kanat “ABD devletiyle ilişkiler kötü olsa da Erdoğan'ın Trump'la ilişkisi harika” diyor…

Muhalefete yakın bazı isimler de Biden'ın, Erdoğan karşıtlığından medet umuyor!

Soruyorum size: Garip değil mi?

Trump gitti, Biden geldi… Ne değişecek?

O zaman geriye dönelim:

TIR'LAR KİME SİLAH GÖTÜRDÜ?

Tarih 20 Ocak 2009… ABD'nin 44'üncü başkanı Obama oldu… 20 Ocak 2017 tarihine kadar sürdü…

Tarih 1 Temmuz 2012… PKK'nın Suriye kolu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) resmi kuruluşunu ilan etti…

Eylül 2014… IŞİD'in Suriye'de hızla toprak kazanması ve Ayn el Arap ya da Kürt siyasetinin diliyle Kobani'yi kuşatmasının ardından 6-7 Ekim'de Türkiye'de başlayan provokatif eylemler sonucunda 46 kişi hayatını kaybetti…

Tarih 26 Ekim 2014… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya dönüşü uçakta gazetecilere şöyle konuştu: “… Görüşmeler esnasında benim Obama'ya söylediğim şuydu: PYD'ye yapılacak olan bu yardımları tasvip etmemiz mümkün değil. Çünkü PYD, PKK ile eş bir terör örgütüdür. Bu süreç içerisinde Sayın Obama'nın (telefon görüşmesi) görüşmeden sonra kalkıp hemen 3 tane C 130'la Kobani'ye silah indirmiş olmaları gerçekten tasvip edilmez. Ne oldu? Bu indirilen silahların bir kısmı PYD'nin eline düşerken bir kısmı da IŞİD'in eline düştü. Bütün bunlar ortada iken Kobani ABD için niçin bu kadar stratejik? Bu konuda bana verilebilen tatmin edici bir cevap da yok…”

Ne değişti?

Demokrat Obama, PKK/YPG'yi desteklemedi mi? Erdoğan'ın bir telefon uzağında değil miydi? Peki, 20 Ocak 2017'de koltuğa oturan Trump döneminde YPG'ye destek devam etmedi mi? TIR'lar dolusu silah, mühimmat gitmedi mi? YPG ile petrol anlaşması Trump döneminde olmadı mı? Vs…

Bitmedi…

Obama da ‘demokrat'tı!

28 Nisan 2016… ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komitesi'nde oturum yapılıyor. Senatörler YPG'ye (2014'te Kobani'de başlayan) silah yardımına devam etmek isteyen Savunma Bakanı Ashton Carter'ı sorguya çekiyor. Senatör Lindsay Graham, Carter'a “YPG'yi destekleyip desteklemediklerini soruyor… Carter da ABD yönetiminin, YPG'nin PYD'nin silahlı kolu ve PKK ile bağlantılı olduğunu bildiğini söylüyor.

Tarih 18 Mayıs 2016… ABD Başkanı Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arıyor… Ana omurgasını PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) koalisyonuna Münbiç'a alması için destek vereceğini söylüyor… Türkiye'nin engel olmamasını istiyor.

Obama gitti… Trump geldi… Trump gitti… Biden geldi…

Ne değişti? Ne değişecek?

Soru şu: İç cephede demokrasi, adalet, ekonomi önemli ve can yakıcı sorunlar! Ya dış cephe? Türk siyaseti, iktidarıyla, muhalefetiyle, YPG, FETÖ, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Azerbaycan konusunda ne yapacak? İktidar, her sesini yükseltenin kafasına vurmaya devam mı edecek? Muhalefet, sadece kör bir iktidar karşıtlığıyla politika mı üretecek?

Bitmedi…

Sol-sosyalistler susmayın!

Tarih 4 Kasım 2020…

Üç gün önce… Hakkari'nin Derecik İlçesi'nin Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinasına, PKK'lılar tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, işçilerden Selim Günüz, Zeki Ölmez ile Mehmet Reşat Keskin hayatını kaybetti…

Üç işçi kendisini ‘İşçi Partisi' diye adlandıran terör örgütü tarafından öldürüldü. Kendisini sol-sosyalist diye tanımlayanlardan ses çıkmadı!

Ne zaman çıkmıştı? Hiç!

Örneğin…

3 Nisan Mardin… Bir inşaat işçisi öldürüldü…

8 Nisan Diyarbakır… Beş orman işçisi öldürüldü…

14 Mayıs Van… Vefa Destek Ekibi, iki şehit…

8 Haziran Van… İki yol yapım işçisi öldürüldü…

17 Haziran Şırnak… Dört yol yapım işçisi öldürüldü…

Kim mi yaptı bunları? PKK! Peki… ‘Solcu', ‘insan hakları' savunucusu, ‘Kürt'ün yoldaşı HDP'den ses çıktı mı? Hayır!

SONUÇ: Biz hâlâ ABD'de kimin kazanacağını konuşuyoruz… ABD destekli terör örgütü Türkiye'de işçi katlediyor, Suriye'de petrol anlaşması yapıyor vs…