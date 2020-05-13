ABD’de Trump’a karşı yeni cephe ve Türkiye

World Politics Review… (WPR) Dünya Politikaları İncelemesi… Amerika'da, politikacılara, analistlere, akademisyenlere ve okuyuculara kritik küresel eğilimlerin analizini aktaran bir yayın organı… Bir siyasi partiye bağlı olmadıklarını söylüyorlar… Partizan da değiller! Ancak… WPR'nin partizan olduğu konu: Liberal enternasyonalizm. Diplomasiyi ve çok taraflılığı desteklediklerini, kurallara/normlara dayalı küresel bir düzeni hedeflediklerini iddia ediyorlar. Neden WPR'yi anlattım?

Çünkü…

“Koronavirüs sonrasında yeni bir dünya” tartışmasında önemli bir medya organı! ABD dış politikasına yön veren The Council on Foreign Relations (CFR) yani Dış İlişkiler Konseyi'nin de referans aldığı bir alan! Stewart Patrick, Dış İlişkiler Konseyi'nde kıdemli üye… WPR için önemli analizler yapıyor.

Son yazısının başlığı

“COVID-19'dan Sonra Dünya Düzeni…” Okuyalım: “… Dünya düzeninin geleceği önceden belirlenmiş değil, bir şey kesin görünüyor. Tarih, koronavirüs sonrası ABD'nin yapıcı enternasyonalizmi benimsemesine mi yoksa Başkan Donald Trump'ın şu anki felaket yoluna bağlı olup olmamasına bağlı olacaktır.”

Yani… Yazı… ABD derin devletinin en önemli düşünce kuruluşu CFR'nin, Trump'a karşı olduğunu anlatıyor.

Donald Trump'ın, ABD'nin küresel liderliğini zayıflattığını iddia eden yazar, “Amerikalılar Joe Biden'ı seçerse… Birleşik Devletler, küresel bir yörüngeyi değiştirmek için, hukukun üstünlüğü altında, ulusların pandemi gibi paylaşılan zorlukları çözmek için işbirliği yaptığı uluslararası bir sistemi yeniden kurmaya aday…”

‘ABD sahaya yeniden dönmeli'

Stewart Patrick'in yazısının şu tespitleri önemli: “… Ders açıktır: Doğa gibi dünya siyaseti de boşluktan nefret eder. Birleşik Devletler küresel liderlikten payını terk ettiğinde, diğerleri bu alanı tam olarak olmasa da dolduracaktır. Çin, yetenekli diplomatlarını uluslararası kuruluşların koridorlarına ustalıkla konuşlandırıyor. On yıllar önce, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Birleşik Devletler oyuna kuralları yazmıştı. Bugün, sızlanıyor. Bir kez daha rekabet etmek -kazanan bir şey söylememek için- ülkenin sahaya geri dönmesi, benzer takım arkadaşlarını toplaması ve sert top oynaması gerekiyor.”

Noyan'ı eleştiremeyen iktidar samimi mi?

Türkiye'de, iktidar ve muhalefet de ‘her şey eskisi gibi olmayacak' açıklamaları yaptı… Şu anda her şey eskisi gibi…

Özellikle iktidarın yarattığı ‘kutuplaşma' siyaseti üzerinden kısır tartışmalar gündemi meşgul ediyor! Düşünün… Sevda Noyan adlı biri katıldığı özel bir televizyon programında, elinde komşularının da olduğu 50 kişilik bir ölüm listesi olduğunu söylüyor! Noyan'ın kurduğu cümleler gündeme geldikten sonra bile iktidar cenahından sert bir tepki gelmiyor!

Hatta… Savunan gazetecileri bile var!

Biz bu tartışmaları yaparken…

Kapitalizmin, neo-liberal dünya görüşünün çöktüğü ortada… ABD'de, ‘enternasyonal liberalizmin' yeniden savunulması için Demokrat aday Joe Biden'ın destekleneceği dikkat çekiyor! Yani… Dünya yeniden ‘çok kutuplu' sürece doğru ilerliyor!

Bu yüzden bile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ‘Memleket Masası' önerisi çok önemli!

Çünkü… Yeni dünyada nasıl yer alacağımızı siyaset belirleyecek!