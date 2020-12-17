AKP’nin kampanyasına bağış yapan FETÖ’cüler karşılığında aklandı mı?

CHP'Lİ KILINÇ, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'A SORDU…

ABD yaptırımları tartışmaları arasında kaynadı…

Önceki gün… Meclis'te CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 2021 bütçesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Savunma Sanayii Başkanlığı bütçeleri ile ilgili söz aldı.

Çok önemli iddialarda bulundu… Nasıl mı?

Örneğin… Kılınç, “Cumhurbaşkanının seçim kampanyasına bağış yapan FETÖ'cülerin dosyaları kapatıldı” dedi! CHP'li Kılınç, Meclis Genel Kurulu'ndaki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a seslenerek “FETÖ soruşturmalarında adı geçenleri seçim kampanyalarınıza bağış yapmaları karşılığında, FETÖ'cülükten aklayan tutumunuzla güvenliği sağlayamazsınız…” dedi.

Cümleyi bir kez daha yazalım: “FETÖ soruşturmalarında adı geçenleri seçim kampanyalarınıza bağış yapmaları karşılığında, FETÖ'cülükten aklayan tutumunuzla güvenliği sağlayamazsınız…”

Bu ne demek? Arşive döndüm!

MASAK operasyonu!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından MASAK'ın başına getirilen Osman Dereli, 9 Ağustos 2019'da görevden alındı. Yerine ise Hayrettin Kurt'un getirildiği açıklandı. Kasım 2019'da ise MASAK'ta çok sayıda personelin görevine son verilerek, bu isimler başka kurumlara gönderildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Osman Dereli MASAK Başkanlığı'ndan alındı. Ağustos 2019'da Osman Dereli'nin görevine son verilmesine karşın, resmi görevden almanın bir yıl sonra gelmesi dikkat çekti.

Arşiv önemli… Devam edelim…

Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) suç gelirinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele süreçlerini yönetmek üzere MASAK BT Modernizasyon Programı kapsamında oluşturulan entegre bir yazılım sistemi. EMİS.ONLINE Sistemi, şüpheli işlemlerin bildirimi, elektronik tebligatın gerçekleştirilmesi ve yükümlülere sunmuş olduğu raporlar ile interaktif bir iletişim kanalı olma özelliğini haiz bir çevrim içi uygulama. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'nda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve getirildiği belirtilen ve Kasım 2019'da başka kurumlara gönderildikleri ileri sürülen 115 eski personele 30 Haziran 2020 tarihinde operasyon düzenledi. 114'ü savcılıktan serbest bırakılan şüphelilerin Cumhurbaşkanı ile çok sayıda siyasetçi ve bürokratın TC kimlik numaralarıyla sistemde sorgulama yaptıkları iddia edildi. Medyada bu operasyonla ilgili bir haber çıktı ve sonrasında sanki operasyon yaşanmamış gibi davranıldı! Bu konuyu takip eden tek isim de CHP İstanbul Milletvekili ve Güvenlik-İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç'tı.

Nasıl mı?

Para hareketlerine takip

CHP'li Kılınç, o dönem Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'ın yanıtlamasını istediği soru önergesinde çarpıcı iddialarda bulundu:

– EMİS yazılım sistemi, TC kimlik numaraları kullanılarak Cumhurbaşkanı, siyasetçi ve bürokratlar ile ilgili sorgulama yapmaya açık mıdır? Açık değilse şüpheliler söz konusu sorgulamayı nasıl yapabilmişlerdir?

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili EMİS sisteminde yapılan sorgulamanın nedeni, bazı FETÖ şüphelilerinin 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın bağış hesabına bağışta bulunmaları mıdır? EMİS sisteminde FETÖ şüphelilerinin para hareketleri takip edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası çıkmış mıdır?

– 4 Ağustos 2019 tarihinde MASAK Başkanı Osman Dereli'nin görevden alındığı, yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü olan Hayrettin Kurt'un atandığı medyada yer almış… Hayrettin Kurt da MASAK Başkanı sıfatı ile medyaya açıklamalar yapmıştır. Osman Dereli 4 Ağustos 2019 tarihinde fiilen görevden alındığına göre görevden alındığına dair kararname neden 1 yıl sonra (4 Ağustos 2020 tarihli) resmi gazetede yayınlanmıştır?

– Bu süre içerisinde Hayrettin Kurt'un MASAK Başkanı sıfatı ile yaptığı açıklamalar ve işlemler hukuken geçersiz değil midir?

4 kitap Meclis gündeminde

Cendere, Kozmik Albay, Baronlar Savaşı, Dayının Casusları kitapları Meclis gündeminde… CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Türkiye'de güvenlik alanının alarm verdiğini belirterek son dönemlerin en çok satan ve gündem oluşturan Cendere, Kozmik Albay, Baronlar Savaşı ve Dayının Casusları kitaplarına olan yoğun ilgiye dikkat çekti. “Ülkemizdeki güvensiz ortam ve güvenlik sorunları, en son yayınlanan kitaplarda öne çıkan konu olmaya başladı” diyen Kılınç, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın Cendere, Aytunç Erkin'in Dayının Casusları, Timur Soykan'ın Baronlar Savaşı ve Albay Erkan Yılmaz Büyükköprü'nün Kozmik Albay kitaplarının en çok satanlar listesinde yer almasına dikkat çekti. Kılınç, “Bu bile gösteriyor ki güvenlik alanı alarm veriyor, yönetilemiyor, savruluyor” dedi.