Ali Babacan’dan bir Sanders çıkar mı?

– ABD'de, başkan aday adayı Sanders'a ‘zenginler' karşı!

– Sanders, ‘neoliberal' sistemin tükendiğini anlattığı için hedefte

– 2002'ye dönmek isteyen Babacan neden hâlâ neoliberal?

Geçen hafta Amerika'da, 14 eyaletin sandıklara gittiği ‘Süper Salı'da yarıştaki liderliğini eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a kaybeden Bernie Sanders, geçen salı yapılan seçimlerde de istediği sonuçları alamayınca makas açıldı. Biden ile Sanders'ın arasındaki fark 150 delegeden fazlaya yükseldi.

İLAÇ ŞİRKETLERİ DE KARŞISINDA

Peki ne oldu da Sanders rüzgarı dindi? New York'ta yaşayan Oray Eğin, dün Habertürk'teki köşesinde “Bernie Reis'e ne oldu” başlıklı bir yazı kaleme aldı: “… Bernie Sanders sadece Trump'ı devirmeyi değil, yapısal ve köklü bir değişimi vaat ediyordu. Gelir adaletsizliğine karşı çıkıyor, zenginlerden daha fazla vergi alınmasını savunuyordu. Kolay değil, koskoca bir müesses nizam ona karşı çıktı ve seçmeni manipüle etmeyi başardı. New York Times'dan Washington Post'a, Sanders tehlikesine karşı temelsiz ne çok yazı çıktı. Bankalar, Silikon Vadisi, ilaç şirketleri bir olup Sanders'a karşı gizliden veya açıktan kampanya yaptı, o seçilirse ABD'ye adeta kıyametin geleceği mesajını verdiler. Sanders'ın yakaladığı rüzgarı kaybetmesinin birçok nedeni var ama en önemlisi Amerikan seçmeni şimdilik devrimin sırası gelmediğini düşünüyor.”

İki kritik tespit:

“Amerikan seçmeni şimdilik devrimin sırası gelmediğini düşünüyor… İlaç şirketleri bir olup Sanders'a karşı kampanya yaptı…”

PARADAN PARA KAZANMA SİSTEMİ

Koranavirüs salgınıyla birlikte çöktüğü bir kez daha anlaşılan Reagan-Thatcher anlayışı yani ‘neoliberalizm'in yerine ne konacak? Dün eski milletvekili Emin Şirin bana şu cümleyi kurdu: “Paradan para kazanan küçük bir azınlığın yerine üretimden para kazanan ve dağılımın alt tabakaya indiği bir sistem yakan zamanda gelecek…”

Tartışma işte burada yatıyor! Bankalar mı, ilaç şirketleri mi, azınlık olan zenginler mi kazanacak? Yoksa halk mı?

Örneğin… Bernie Sanders diyor ki: “… Milyarderler için yüzde 10'luk ek vergi, en üst üç vergi kademesinin yükseltilmesi ve yeni bir üst oran yaratılması, sermaye ve gayrimenkul vergilerinin artırılması, sosyal güvenlik vergilerinin yükseltilmesi, ABD şirketlerinin yurt dışında edindiği gelirlerin incelenmesi ve ailevi durumlar için alınan izin programını fonlamak için tüm vergi mükelleflerinden yüzde 0.2'lik yeni bir vergi talep edilmesi.”

ALİ BABACAN'IN HEDEFİ NE?

Örneğin… Bernie Sanders diyor ki… “ABD'li her öğrenci için üniversiteler, Wall Street işlemlerinden edinilecek fonlarla ücretsiz olacak.”

Örneğin… Bernie Sanders diyor ki… “… Sadece hükümetin yönettiği bir sağlık sigortası sistemi kurulmalı… Hükümete ilaç şirketleri ile daha düşük fiyatların sağlanması için görüşmeler yapma izni verilmesi ve sağlık ücretlerinin ucuz olduğu Kanada'dan bu konuda temin yapılabilmesi…”

Peki…

Türk ekonomisini yıllarca yöneten Ali Babacan'ın DEVA'sı Bernie Sanders olur mu?

Olmaz! Çünkü…

2002'ye dönmek isteyen DEVA, neoliberal ekonomik-siyasi modeli hedeflediklerini açıkladı!

Koronavirüs için ‘ilaç' geliştiren Gilead Sciences, Rumsfeld'in şirketi

Dün yazdım:

“Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Müdür Yardımcısı Bruce Aylward, Pekin'deki bir basın toplantısında, ‘Şu anda gerçek etkinliği olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var ve bu remdesivir' dedi. Amerikan biyoteknoloji şirketi Gilead Sciences'ın hisseleri, yüzde 18 arttı.”

Gilead Sciences'la ilgili biraz daha araştırma yapınca…

Karşıma Soner Yalçın'ın Kara Kutu kitabı çıktı!

Sayfa 258'de şirketle ilgili şu bilgilere yer verilmiş: “… 29 yaşında bir tıp doktoru olan Michael Riordan tarafından 1987'de kuruldu. Bir yıl sonra… ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld yönetim kuruluna dahil oldu. ABD'nin en derin adamı Rumsfeld, 1997'de çiçek hastalığına karşı geliştirilen ‘Cidofovir' adlı ilacı FDA'da onaylattırmayı, ardından da molekülünü Pentagon'un biyoterörizm alanındaki araştırmalarına dahil etmeyi başardı. Gliead Sciences, Donlad Rumsfeld, 2011'de tekrar bakan olduğunda ‘şarbon saldırıları' sırasında Pentagon'a çiçek hastalığına karşı bu ilacı sattı…”

Bir de şirketin kuş gribine karşı geliştirdiği Tamiflu adlı ilaç var… Hikaye önemli!

Mesele: İlaç ya da aşı karşıtı olmak değil, gerçeği konuşmak!