Amerika, Suriye’de PKK ile çalışacağını bir kez daha ilan etti

✔ ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, PKK/YPG'li Mazlum Kobani'yle görüştü

✔ McKenzie, “Ortaklarımızla çalışmaya devam etmek dışında bir talimat almadım” dedi

✔ ABD ordusunun resmi Twitter hesabında hemen hemen her gün bir PKK/YPG övgüsü var

✔ CIA'ya yakın RAND Corporation'un yazar kadrosunda FETÖ'cü polis Ahmet Yayla yer alıyor

Tarih 21 Temmuz 2019… ABD Merkez Komutanlığı Generali Frank McKenzie, Türkiye, AB ve ABD tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde üst komutanlarından Mazlum Abdi (Kobani) ile görüştü. Bu görüşmeyi YPG'nin egemen olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözcüsü Mustafa Bali, Twitter hesabından duyurdu. ABD liderliğindeki koalisyonun temsilcisi William Roebuck, ziyareti sırasında McKenzie'ye eşlik etti. ABD'li yetkililerin, Türkiye'nin en çok arananlar listesinde bulunan Mazlum Kobani'yle sıcak görüntü verdiği ve bunların kamuoyuyla paylaşıldığı dikkat çekti.

Tarih 25 Ocak 2020… ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (bölgedeki en güçlü Amerikalı askeri yetkili) Frank McKenzie, Suriye'deki 5 Amerikan üssünü denetledi. Burada Mazlum Kobani ile görüştü. McKenzie, “Burada 100 yıl boyunca olmayacağız. Gerçekten ne kadar kalacağımızı bilmiyorum ve buradaki ortaklarımızla çalışmaya devam etmek dışında bir talimat almadım” dedi.

Ancak…

Şaşırtıcı bir durum vardı…

Frank McKenzie görüşmeye Associated Press (AP) ve Washington Post'tan gazeteciler götürmesine rağmen, dünyaya servis edilen fotoğraflarda PKK/YPG'li Kobani'yle olan bir kare yoktu!

Altı ayda ne değişti?

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın ardından bölgede değişen dengelere göre mi bir konumlanma oldu?

PKK/YPG'nin, Rusya ve Esad'la masaya oturma blöfüne bir mesaj mı verildi? Göreceğiz…

Bitmedi…

ABD, Türkiye'nin stratejik ortağı ve müttefiki mi?

ABD ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü'nün (CJTFOIR) resmi Twitter hesabında paylaşılan tweetleri yazmıştım… Bunlar da yenileri:

1) SDG, terör örgütü IŞİD için en iyi seçenek…

@Coalition forces partnered with the #SDF are the best option for defeating ISIS remnants. Together we provide security, which allows the people of NE #Syria to have peace and stability.

@CJTFOIR @CENTCOM

@Koalisyon SDF ile ortak güçler IŞİD kalıntılarını yenmek için en iyi seçenektir. Birlikte Suriye halkının barış ve istikrar sahibi olmasını sağlayan güvenlik sağlıyoruz.

@CJTFOIR @CENTCOM

2) Suriye'de de DEAŞ'aaynısını yapacaklar…

The @CJTFOIR is resolute in its mission to eliminate the remaining vestiges of Daesh by pursuing them in every domain and enabling the #SDF to do the same in Syria.

@CENTCOM

@CJTFOIR, DEAŞ'ın geri kalan izlerini her alanda takip ederek ve #SDF'nin Suriye'de de aynısını yapmasını sağlayarak görevinde kararlı. @CENTCOM

Bu iki tweet, Amerika'nın stratejik ortak olarak hâlâ YPG'yi gördüğünü gösteriyor!

Burada emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşım önemli: “ABD'nin Ortadoğu'daki kuvvetlerinin komutanı General McKenzie Suriye'nin doğusunda YPG/PKK sözde lideri Mazlum Abdi'yle görüştü. McKenzie, petrol alanlarının korunmasında ABD'nin YPG/PKK'ya yardımcı olacağını söyledi. ABD, Türkiye'nin stratejik ortağı ve müttefiki mi?”

Bugün esas sor bu: ABD, Türkiye'nin stratejik ortağı ve müttefiki mi? Bu sorunun yanıtını çarpıcı bir bilgiyle anlatalım…

RAND'in ‘milliyetçilik' raporu ve Fetullahçı polis şefi Yayla'ya Amerika'da verilen unvan!

Eski polis şefi Ahmet Sait Yayla… Fetullahçı Terör Örgütü üyesi ve firari. Amerika'da yaşıyor. Lobi çalışmalarının merkezindeki isim! Yayla'nın bir diğer özelliği de… ABD devletinin düşünce kuruluşlarından (CIA'ya bağlı) RAND Corporation'un da yazarı olması! Peki… 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan örgüte kucak açan ABD, Türkiye'nin stratejik ortağı ve müttefiki mi? Değil!

Hem PKK/YPG hem de FETÖ'yle beraber yürüyor!

Devam edelim…

RAND Corporation'ın Türkiye'nin iç ve dış politikasını mercek altına alan “Türkiye'nin Milliyetçi Eğilimi” başlıklı raporu dahi ‘iplerin koptuğunu' ve Amerika'nın Türkiye'yi şekillendirmek için Türkiye'de ‘dost muhalefet' istediğini bize anlatıyor… Örneğin… Rapordaki ifadelere bakın: “ Türkiye, önümüzdeki beş ila on yıl boyunca Erdoğan, MHP'li ortaklarının teşviğiyle, farklı derecelerde ABD ve diğer NATO müttefiklerinin çıkarlarına ters düşen iddialı dış politika ve savunma politikaları izleyecek gibi görünüyor. Bir koalisyon Erdoğan ve AKP'yi 2023'ten sonra iktidardan ayıracak olursa, 2018 seçimlerinde NATO müttefikleri ile ilişkileri canlandırmayı savunan siyasi programlar açıklayan önde gelen üç muhalefet partisinden daha uzlaşmacı bir yaklaşım beklenebilir…”