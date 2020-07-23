Amiral Gemisi SÖZCÜ iyi ki var!

TTK BAŞKANI YARAMIŞ İSTİFA ETTİ…

Tarih 18 Temmuz 2020… Türk medyasının amiral gemisi SÖZCÜ'nün manşetini okuyalım: “Hain FETÖ işte böyle çalışıyor… Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, 15 Temmuz'un yıl dönümünde yaptığı konuşmada ‘Darbeye karışmış ve pişman olmuş FETÖ'cüleri kazanmalıyız' dedi… Tepki yağdı… Bu sözler ve bir süredir muhalif medyaya yapılan operasyonlar gösteriyor ki FETÖ hala çalışıyor.”

O günün gazetelerini açın…

Sadece SÖZCÜ Gazetesi, Türk Tarih Kurumu Başkanı (TTK) Ahmet Yaramış'ın kabul edilemez sözlerini manşete taşıdı!

Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz öncülüğünde gazetenin diğer yöneticileri ve mutfağı, ‘amiral gemisi nasıl olunur' konusunda yandaşa da muhalife de ders verdi!

Ahmet Yaramış'ın daha sonra yaptığı açıklamalar da trajikomikti! Yaramış, “Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim… Her ne kadar bağlamından koparılmış olsa da basına yansıyan ve kastımı aşan ifadeler kurumumu değil bir akademisyen olarak şahsımı bağlamaktadır” dedi.

İstifanın kelime anlamını bile boşaltan bir cümle! ‘Şahsının' düşünceleri!

Ve dün…

Büyük devrimci Atatürk'ün talimatıyla 1931'de kurulan Türk Tarih Kurumu'nun başkanı kısa bir açıklamayla istifa etti!

Bu istifa neden önemli? Çünkü…

1960'lardan bu yana uluslararası destekle hareket eden örgüte ‘can suyu' vermek isteyenlere karşı halk, gerektiği yerde net tavrını koyabildiğini gösterdi.

Bir de medya!

Güya… Örgütle mücadele ettiğini söyleyenlerin ya da muhalif olup da bu konuya bulaşmaya cesaret edemeyenlerin gerçek yüzü ortaya çıktı!

Fahrettin Altun ne dedi?

Önemli olan gerçeği yazmak… Önemli olan doğruyu söyleyene hakkını vermek! Evet… Fetullah'la mücadele AKP'ye bırakılmayacak kadar önemli! Evet… Bu örgüt, Türkiye'nin sorunu! Evet… İktidar, örgütle mücadelede önemli hatalara imza atıyor! Ancak…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, TTK Başkanı istifa etmeden yapmış olduğu şu açıklamada tarihe bir not. Altun'un açıklamasını okuyalım: “Bu milletin hiçbir ferdi, bu devletin hiçbir parçası FETÖ ile mücadele konusunda en küçük bir yumuşamaya, rehavete ya da kuşkuya kapılmaz. Kapılamaz. Bunu bekleyenler daha çok bekleyecekler! Örgütü en ufak parçasına kadar yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur. Yeri gelmişken şunu da belirtmeliyim. Nedamet getiren hiçbir darbeci olmadığı gibi, alçak teröristleri affedecek bir devletimiz de yoktur. Kimse boş hayaller içerisine girmesin! Kimse milletimizin bilincini, vicdanını, ferasetini yok saymaya kalkmasın! En son yok saydıklarında işgali ve darbeyi elleriyle, bedenleriyle durduran milyonlarla karşılaştıklarını kendilerine hatırlatırım. Ve tabi kimse devletin gücünü, hafızasını, mücadele azmini, kararlılığını, iradesini, kurumlar arasındaki eş güdümünü test etmeye kalkmasın…”

Bu açıklamayı ‘sözleşme' kabul edip bundan sonrasını bakmak önemli!

‘Sevgilim onlar vatana düşman'

Örneğin…

Bu örgütle mücadele eden, yolu Mustafa Kemal Atatürk olan, anti emperyalist cephede yer alan SÖZCÜ'ye, OdaTv'ye, Cumhuriyet'e ve AKP'den farklı düşünenlere karşı alınacak tutum önemli!

İktidar… Düşmanı dışarıda değil içeride aramalı, kendi yarattığı canavarlara karşı uyanık olmalı!

İktidar… Düşmanı Atlantik'te aramalı, orayla anlaşmanın yollarını değil gerçeği görmeli! Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'nin kuzeyinde ve Azerbaycan'da tuzaklara düşmemek için gerçeği söyleyenleri dinlemeli!

İktidar… Düşmanı yanındaymış gibi görünen kriptolarda aramalı, kendisini uyaranlara kulak vermeli!

Ve Nazım Hikmet'in ‘Düşman' şiirinde dediği gibi: “Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim/akar suyun/ meyve çağında ağacın/ serpilip gelişen hayatın düşmanı/ Bursa'da havlucu Receb'e/Karabük fabrikasında tesviyeci Hasan'a düşman/fakir köylü Hatçe kadına/ırgat Süleyman'a düşman/sana düşman, bana düşman/düşünen insana düşman/vatan ki bu insanların evidir/sevgilim onlar vatana düşman…”