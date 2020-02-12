Asya-Avrupa-Afrika’ya hakim olmak isteyenler Doğu Akdeniz’de olmalı

FETÖMETRE'NİN MUCİDİ TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI, “DOĞU AKDENİZ'İN PAYLAŞIM MÜCADELESİ VE TÜRKİYE” KİTABINDA, “NEDEN LİBYA'DAYIZ?” SORUSUNA YANIT VERDİ

✔ Tarihte, Akdeniz'e hakimiyet, imparatorlukların ve devletlerin ilk hedefini oluşturmuştur

✔ Ünlü Türk Amirali Barbaros Hayreddin Paşa “Denizlere hakim olan cihana hakim olur” demiştir

✔ Kıbrıs, bütün Ortadoğu ülkelerini kontrolünde bulunduran “sabit bir uçak gemisi” özelliğindedir

✔ İster deniz hakimiyet teorisi, ister kara hakimiyet teorisi olsun, Doğu Akdeniz'e hakim olunmalıdır

1 – Önce 27 Kasım 2019'da yapılan anlaşmayı hatırlayalım…

Türkiye, Libya ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı Muhtırası” ve “Askeri İşbirliği Mutabakatı Muhtırası” başlıklı iki anlaşmaya imza attı. ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nı imzalayarak Libya ile arasında 18.6 millik (29.9 km) bir sınır oluşturdu, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırını belirlemiş oldu.

EN BÜYÜK DOĞALGAZ YATAĞI

Tümamiral Cihat Yaycı… Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı… Kripto Fetullahçıların tespit edilmesindeki FETÖMETRE'yi bulan komutan… “Doğu Akdeniz'in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye” adlı yeni kitabı bugün okuyucusuyla buluştu… İlk önce tespitlerle başlayalım:…

TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ ÜLKESİ

Tespit 1:

8 Nisan 2010 tarihinde ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan raporda, Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında kalan bölge olan Levant Havzası'nda 3,45 trilyon metreküp (122 trilyon kübik feetlik) doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol bulunduğunun tahmin edildiği yer almaktadır. Bu tahmin dünyanın en büyük doğalgaz yataklarından birinin Doğu Akdeniz'de bulunduğuna işaret etmektedir.

Tespit 2:

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından Nil Delta Havzası'nda ise yaklaşık 1,8 milyar varil petrol; 6,3 trilyon metreküp (223 trilyon kübik feet) doğalgaz ve 6 milyar varil sıvı doğalgaz rezervi olduğunun tahmin edildiği, Kıbrıs Adası'nın çevresinde ise petrol rezervinin 400 milyar dolar olduğu açıklanmıştır.

Tespit 3:

2010 yılı tüketim miktarları dikkate alındığında, toplam değeri üç trilyon doları bulan doğalgaz rezervlerinin bugünkü tüketim miktarlarıyla Türkiye'nin yaklaşık 572, Avrupa'nın ise 30 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceği belirtilmektedir.

Yani… Türkiye, Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye müsaade etmedi. Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye bu sürece kayıtsız kalmadı.

2 – Amerika, dünya çapındaki en büyük rezervi keşfetti

Neden Libya'dayız?

Gerek var mıydı?

Aylardır bu iki soru üzerinden tartışma sürüyor!

Yanıtlar belli:

Belirlenen sınırlar Türkiye ile Libya'nın zengin hidrokarbon (petrol ve türevleri) kaynaklarına sahip bölgede ortak arama çalışmaları yapmasına imkan tanıyor. Ana konu ise… Dünya küreselleşti yalanı bir kez daha ortaya çıktı… Çünkü… Devletler kendi çıkarları için her fırsatı değerlendiriyor!

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN

Tümamiral Cihat Yaycı, “Zengin doğalgaz ve petrol rezervlerinin tespit edilmesinden sonra dünyanın en sıcak bölgelerinden biri haline gelen Doğu Akdeniz, Türkiye'nin geleceği açısından da hayati bir öneme sahip” diyor ve kitabında küresel unsurlarla ilgili şu analizi yapıyor:

İngiltere… Kıbrıs Adası'nda, Limasol ve Larnaka'da olmak üzere… İngiltere toprakları sayılan “Ağrotur ve “Dikelya” üslerine egemen olması…

6. FİLO DOĞALGAZ YATAĞI KEŞFETTİ

ABD… Girit Adası'nda bulunan Suda Üssü ile NATO Denizde Denetim Harekatı Eğitim Merkezi marifetiyle hem Doğu Akdeniz'i hem Ortadoğu'yu hem de Ege ve Karadeniz'i izlemesi… Uçak gemisi gruplarını Akdeniz'de dolaştırması… ABD Donanmasına ait 6. Filo'nun, Suriye'deki durum nedeniyle bölgede bulunması… ABD'nin en büyük petrol şirketlerinden olan Exxon Mobil'in 2019 yılının Şubat ayında, Güney Kıbrıs'ın sözde ruhsat sahalarından 10 numaralı parselde 142 ile 227 milyar metreküp arasında değişen miktarda doğalgaz yatağı keşfettiği… Rezervin “son 3 yılın dünya çapındaki en büyük keşfi” olduğu açıklamalarında bulunması…

Rusya Federasyonu… Hemen her dönemde Doğu Akdeniz Havzası'nda üs edinme gayretleri, bu bağlamda 1977 yılından beri Tartus'ta ileri bir lojistik üssü bulundurması…

GÜNEY KIBRIS'LA YAPILAN ANLAŞMA

Fransa… Fransa'nın, Zürih ve Londra antlaşmalarının hilafına uluslararası hukuka aykırı bir şekilde… 1 Mart 2007'de GKRY ile Baf kentinde bulunan “Andreas Papandreu Hava Üssü”nün kullanımını da içeren bir askeri işbirliği antlaşması imzalaması…

Tümamiral Yaycı “Bu durumlar, bölgede yaşanan tarihsel mücadelenin devam ettiğine birer örnek teşkil etmektedir” tespiti yapıyor.

3 – Kıbrıs Ortadoğu'ya giriş anahtarıdır

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı diyor ki… …

– 15. yüzyılın sonlarından itibaren bir deniz imparatorluğu olarak gelişmeye başlayan Osmanlılar, deniz hâkimiyet teorisinin temelini oluşturan ünlü Türk Amirali Barbaros Hayreddin Paşa'nın “Denizlere hakim olan cihana hakim olur” özdeyişini hayata geçirerek denizci bir millet olma yolunda ilerlemiştir.

– Akdeniz'in jeopolitik açıdan en önemli adasının ise Kıbrıs olduğunu söylemek mümkün. Kıbrıs, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'in kontrol edilmesindeki işlevinden dolayı ilgi odağıdır.

– Ada, Ortadoğu ülkelerini kontrolünde bulunduran “sabit uçak gemisi”dir.

HAKİM OLMA SAVAŞI

– Ortadoğu'da hakimiyet kurmak iddiasında olan devletler için Kıbrıs Adası, Ortadoğu'ya giriş anahtarıdır.

– Tarihin ilk çağlarından beri ister deniz hakimiyet, ister kara hakimiyet teorisi olsun, Asya-Avrupa- Afrika hatta Asya-Pasifik bölgesinde etkin olmak isteyen güçler, Doğu Akdeniz'e hakim olma ve bu alanı kontrol altında bulundurma ihtiyacını hissetmiştir.