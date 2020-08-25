‘Aynı gemide’ olsaydık 30 Ağustos kutlanırdı

Tarih 26 Temmuz 2020…

Ayasofya'nın açılmasının ardından başlayan ‘Hilafet' tartışması üzerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik şu cümleleri kurmuştu:

“… Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir. Sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye'nin gündemi değildir. Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve büyük bir devlet olmasının yanı sıra, tüm dünyada ‘bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz…”

Çin Devrimi'nin lideri Mao Zedung'un “Seçme Eserler 1” kitabından kısa bir alıntı:“… Gerçeği pratik içinde keşfedin ve gene pratik içinde kanıtlayıp geliştirin… Bizim vardığımız sonuç, öznel olanla nesnel olanın, teoriyle pratiğin ve bilme ile yapmanın somut, tarihi birliğidir.”

İktidar… 15 Temmuz 2016'dan sonra yani ABD destekli darbe kalkışmasının ardından “Aynı gemideyiz” çağrısıyla toplumun bütün kesimlerini kucaklamak istedi! Doğru bir eylem tarzıydı!

Ancak…

Pratikte yaşanan ‘Aynı gemideyiz' çağrısı, “Siz bizim gemimize geldiniz ve kurallara uyacaksınız”a dönüştü…

Mustafa Kemal Atatürk konusunda da ‘istedikleri Atatürk'ü dayattılar!

23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 10 Kasım olmadan ‘aynı gemiye binin' dediler… Olmadı! Olmazdı da…

Yine bir 30 Ağustos ve yine ‘yasak'… Pardon ‘kısıtlama'…

Pratikte karşılığı olmayanlar…

Ömer Çelik'in bu açıklamasının ‘pratikte' karşılığı yok!

Şimdi size 15 Temmuz 2020'de düzenlenecek etkinliklerle ilgili valiliklere gönderilen genelgeyi paylaşacağım: “İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi doğrultusunda… 15 Temmuz 2020 günü düzenlenecek etkinliklerin pandemi tedbirlerinin uygulanmasına müsait olan alan/meydanlarda saat 20.00'den itibaren tertip edilmesi…”

“Pandemi tedbirlerinin uygulanmasına müsait alan/meydan…”

30 Ağustos için ‘müsait alan/meydan' yok mu?

Neden, 15 Temmuz başka 30 Ağustos başka…

Neden tarihi, kendinizle başlatma çabası? Cumhuriyet tarihine bu öke neden?

Dünya tarihine yön verildi…

30 Ağustos zaferinden bir gün sonra Mustafa Kemal dedi ki…

“… Efendiler, Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Savaşı ve onun son safhası olan bu 30 Ağustos Savaşı, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasını oluşturur. Millİ tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk milletinin burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir yön vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum.”

ŞEHİT ASKER ABİDESİ

“… Hiç şüphe etmemelidir ki, yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırılmış oldu. Sonsuz hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu gökyüzünde uçan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin sonsuz koruyucularıdır. Burada gerçeklerini söylediğimiz ‘Şehit Asker' âbidesi işte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını, özverili ve kahraman Türk milletini temsil edecektir. Bu abide Türk vatanına göz dikeceklere Türk'ün 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü, saldırısını, gücü ve iradesindeki şiddeti hatırlatacaktır.” (Hâkimiyet-i Milliye/ 31.08.1924)