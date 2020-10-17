Bakan Süleyman Soylu SÖZCÜ okuyor mu?

“… Amerika eliyle PKK/PYD, Rakka'ya girdiği zaman oradaki DEAŞ'lılar ne oldu? Bu sorunun cevabını dünyada bir tane aklı başına adam versin. Ne oldu onlara? Onlar nereye ve nasıl gittiler? Dünyadaki terör örgütlerinin dizaynına bakmak isteyen, gözünü okyanus ötesine çevirsin. Avrupa, yumuşaktır, sadece siyasetin zihni tahkimatını yapmakla görevlendirilmiştir. Bir de kendi milli gelirlerinden kazandıklarını okyanus ötesinin talimatıyla istikrarsızlaştırılmak istenen bölgelere para aktarmakla mükelleftir. Görevi de bununla sınırlıdır…” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde düzenlenen ‘Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda bu cümleleri kurdu. Tespitlerin hepsi doğru!

Kritik cümle şu: “Dünyadaki terör örgütlerinin dizaynına bakmak isteyen, gözünü okyanus ötesine çevirsin…”

Ancak…

Okyanus ötesine gözlerini çeviren ve her fırsatta ABD'nin, PKK/YPG ve Fetullah'ı büyüttüğünü yazan gazete ve gazeteciler hangi medya grubunda: SÖZCÜ… Peki… SÖZCÜ Gazetesi'nin başta yurtseverliği tartışılamayacak Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru gibi isimlere verilene ‘uydurma' cezalar ne anlama geliyor? Kim bu cezaları istiyor? Ya da doğru soru: Bu cezalar kimin işine yarıyor?

Neden mi?

Sadece SÖZCÜ manşet attı

Tarih 7 Ocak 2017… SÖZCÜ'nün manşeti: “ABD, Suri­ye'de PKK'ya sadece silah değil eğitim de veriyor…”

Tarih 20 Ağustos 2017… SÖZCÜ'nün manşeti: “ABD, PKK'ya 1250 TIR do­lusu silah ve malzeme gönderdi.”

Tarih 6 Eylül 2017… SÖZCÜ'nün manşeti: “ABD, Su­riye'de PKK ordusu kuru­yor…” Manşeti yazan da zaman zaman iktidarın he­definde olan Saygı Öztürk…

Tarih 3 Kasım 2019… SÖZCÜ'nün manşeti: “Trump'ın üç aşkı: Petrol, FETÖ, PKK/YPG… Çekiliyoruz dediler petrole çöktüler…”

Bu köşede de sık sık ABD-PKK/YPG ilişkisini yazdım. YPG'yle yapılan petrol anlaşmasını da ilk kez bu köşeden duydu­nuz ve Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı: “Basından öğrendik…”

Bitmedi…

Açılım süreci de dahil ol­mak üzere terör örgütünün, emperyalizmin taşeronu olduğunu SÖZCÜ yazdı…

Bitmedi…

Fetullah Gülen gerçeğini de terör örgütü olduklarını da yine bu gazete ve yazar­ları anlattı…

Bitmedi…

15 Temmuz'un arkasındaki güç!

Lawrence Wilkerson…

31 yıl ABD Ordusu'nda albay olarak askeri eğitim vermiş. 2002-2005 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın Özel Kalem Müdürü… 20 Temmuz 2016'da, Fetullahçı darbe girişimden 5 gün sonra Sputnik'e demeç verdi ve 15 Temmuz akşamı başlayan ve 16 Temmuz sabahı bastırılan darbe girişimine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Okuyalım: “… Bence John Brennan (CIA) ve diğerlerinin Türkiye'de neler olup bittiğinden haberdar olduklarına şüphe yok. Ya buna karşı tavsiyelerde bulundu, ki bu zaman zaman olur, ya zorla etki etmek için sürecin tam ortasında ya da ikisinin arasında bir yerde. ABD, çıkarlarına ‘düşman' olarak gördüğü hükümetleri değiştirmek için siyasi ya da askeri araçları kullanır.”

Bu demecin devamı ise Sputnik'in İngilizce servisinde duruyor.

Bunu da okuyalım: “… Şapkamızı önümüze koyalım ve düşünelim. İnsanlar bugün nasıl İran Başbakanı Muhammed Musaddık'ın 1953'te nasıl devrildiğini okuyorsa, 25 yıl içinde de çocuklarımız ve torunlarımız da bu olan biteni okuyacak. Bunun Caracas'ta (Venezuela), Kiev'de (Ukrayna), Ankara'da (Türkiye), Şam'da (Suriye) ve Bağdat'ta (Irak) olmadığını düşünebilir misiniz?”

Lawrence Wilkerson çok açık konuşmuştu ve Türk medyası bu bilgileri nedense paylaşmadı ya da unuttu!

Çünkü… Wilkerson, 15 Temmuz'un bir ABD projesi olduğunu net bir şekilde anlatmıştı ve bu birilerinin işine gelmedi.

Hatırlatalım…

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimine katılan bir albay ve bir binbaşı hakkında 2017'de ömür boyu hapis cezası verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 43 sayfalık tebliğname hazırladı ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararına hak verdi ve onadı. Yargıtay'ın onama kararında şöyle denildi: “…15 Temmuz darbe teşebbüsünün, daha önce de birçok kez yaşandığı üzere, uluslararası güç odaklarının da desteğiyle, esas itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirildiği, kalkışmaya başka unsurların da katılmış olma ihtimalinin, darbenin bu karakterini değiştiremeyeceği değerlendirilmiştir.”

SONUÇ: Kör olmamak gerekiyor!