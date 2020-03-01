Barzani-PKK/YPG anlaştı ABD-Rusya ikili oynuyor

ABD'li Jeffrey, Türkiye'ye geldi “Şehitlerimiz” diye konuştu

Jeffrey daha sonra Barzani ve PKK'lı Kobani ile görüştü

Suriye'deki Barzani ile terör örgütü PKK/YPG anlaştı

Garri Kasparov… Rus satranç ustası… Okuyalım: “Psikolojik güç temeldir. Bu zayıflarsa, bütün yapı parçalanıp çöker. Bir satranç oyuncusunun önemli meziyetlerinden biri, durumu hızlı ve doğru değerlendirmektir. En iyi hamleyi yapmak için, önce durumu en doğru şekilde değerlendirmek gerekir. Bir satranç oyuncusu önce kendi taşlarını ve rakibinin taşlarını sayar, kontrol eder: Oyunculardan birinin taş üstünlüğü var mıdır, varsa nedir? Yönetici de (tıpkı bir satranç oyuncusu yahut bir komutan gibi) önce elindeki ‘malzeme'ye bakar, gücünü hesaplar.”

İdlib'de durum, en doğru şekilde değerlendirildi mi?

Rakiplerin taşları sayıldı mı?

Güç durumum hesaplandı mı?

Önce durum tespiti…

12 Şubat 2020… Ankara'ya gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkçe konuştu: “Bugün İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri tehditle karşı karşıya, bu tehdit Rusya ve Esad hükümetinden geliyor. Sahada şehidimiz var, başınız sağ olsun. Biz bugün Ankara'ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz.”

17 Şubat 2020… James Jeffrey, Irak'ın kuzeyinde Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani'yle görüştü. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada şu çarpıcı açıklama yapıldı: “Başkan Barzani, Suriye'deki Kürt tarafları bir araya getirme çabalarına devam edeceğini, Suriyeli Kürtlerin ülkenin mevcut durumunda ve geleceğinde haklarını elde etmeleri ve daha iyi bir konuma sahip olmaları adına aralarında uzlaşma ve birleşme yönünde atacağı her adımı destekleyeceğini yineledi.”

19 Şubat 2020… Jeffrey, Erbil'deki temaslarının ardından Suriye'ye geçerek ana omurgasını PKK terör örgütünün oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin yöneticisi terörist Mazlum Kobani'yle görüştü.

James Jefrrey'nin bu temaslarının şifresi iki ay öncesinde yapılan bir açıklamada gizli!

22 Aralık 2019… Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile terör örgütü YPG/PKK görüştü. ENKS üst düzey yöneticisi Fuat Aliko, PKK/YPG'li Mazlum Kobani ile bir araya geldiklerini belirterek, “Tutuklu mensuplarımızın bırakılması, ofislerimizin tekrar açılması ve kaybolan ENKS'lilerin akıbetinin ortaya çıkarılması gibi güven artırıcı adımlar atmasını istemiştik. Bunlar yerine getirilirse diyaloğa gireceğimizi söylemiştik. YPG bu talepleri dikkate alacağını bildirince memnuniyetimizi ifade ettik” dedi.

Yani…

Barzani-PKK/YPG, ABD'nin isteğiyle anlaştı…

24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı, 2018'de Zeytin Dalı, 2019'da Barış Pınarı harekatlarıyla önünü kestiğimiz ‘terör koridoru'na ABD'den yeni bir hamle geldi!

Soru: Barzani ile PKK/YPG, Rusya ile de bir görüşme yaptı mı?

RUSYA, ESAD'DAN VAZGEÇ(E)MEZ

26 Şubat gecesi…

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada yer alan Serakib, Suriye ordusuyla şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerin kontrolüne geçti.

27 Şubat akşamı… Yüreğimiz yandı ve Rusya destekli Suriye uçakları 36 askerimizi şehit etti…

O gece… Saat 01.20… İsrail ordusuna ait helikopterlerin, Suriye'nin güneyinde bulunan Kuneytra'da Suriye ordusu hedeflerini vurduğu ajanslara düştü. Tesadüf olabilir mi?

Suriye sahasında satranç oynanıyor… Hamleler arka arkaya geliyor.

Rusya'nın, Esad'dan vazgeçmeyeceği… Suriye'de Esad dışında başka bir seçeneğin, Doğu Akdeniz planlarını bozacağı konusunda netler!

Çünkü…

Rusya, Suriye'nin Doğu Akdeniz'deki limanlarına, Lazkiye ve Tartus'a yerleşmiş durumda!

Yani… Rusya, Esad yönetiminden… ABD, PKK'dan vazgeçmeyecek!

Türkiye'nin iki emperyal güce karşı bölgede yapacağı çok net:

Astana sürecinde alınan kararların uygulanmasını sağlamalı… İçeride de… Suriye'deki hamleleri siyasetin her kanadıyla görüşerek yapmalı!