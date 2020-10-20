Bu habere nasıl bakmak gerekiyor Bekir ağabey

TCDD'de bir garip ihale ve çarpıcı iddialar!

Bekir Coşkun ustayı kaybettik…

Bize öğrettiği ilk önce muhabirlikti! Yani gazetecilikti… Haber aşkıydı… ‘Kelimelerin efendisiydi'… Bekir ağabey, kelime ve haberi buluşturdu! Bu yüzden… Sadece ‘kelimelerle oynayarak' yazmadı!

O zaman… Bekir Coşkun ustayı bu yazı-haberle uğurluyorum:

RAYSİMAŞ…

Raylı Sistemler Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT A.Ş. ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) iştiraki…

Raylı sistemler, mühendislik ve müşavirlik alanında faaliyet gösteriyor… Yüzde yüz kamu sermayesi…

Raylı sistemlere yönelik yazılım hizmetleri veren; alt yapı ve üst yapı projeleri geliştiren; sertifikasyon ve enerji çalışmaları yapan, satış ve pazarlama alanında aktif, bir firma…

Ortaklık yapısına baktığınızda… Yüzde 50'si TCDD'nin, yüzde 40'ı TÜRKSAT'ın, yüzde 10'u da ABB'nin…

Neden RAYSİMAŞ gündemimde?

Çünkü…

Tarih 17 Ağustos 2018… TCDD, “5. Bölge Müdürlüğü (Malatya) mıntıkası demiryolu hattının halihazır haritasının yapımı işi” ‘ihalesiz olarak' 10. 3 milyon liraya RAYSİMAŞ'a verilir… İhalesiz verilmesinde yasadışı durum yoktur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesine göre… Mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usuller hakkındaki yönetmeliğin 19'uncu maddesi, TCDD'ye, iştirakleriyle protokol yapma, doğrudan doğruya mal alımı imkanı veriyor!

Buraya kadar sorun yok… Sorun nerede mi başlıyor?

Fark 7 milyon 498 bin lira!

Tarih 5 Nisan 2019… Günlerden Cuma… RAYSİMAŞ, TCDD'den 10.3 milyon liraya aldığı “5. Bölge Müdürlüğü (Malatya) mıntıkası demiryolu hattının halihazır haritasının yapımı işi”ni ihaleye çıkarır…

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi U. Harita… adlı özel bir firma verir! Rakam, 2 milyon 852 bin 850 liradır…

Yani… RAYSİMAŞ, çok yüksek bedelle aldığı işi çok düşük bir fiyata ihale etmiştir. Aradaki fark, 7 milyon 498 bin liradır!

Garip değil mi?

Soru şu: 2018'de ihaleyi veren TCCD yöneticileri hesaplamayı yanlış mı yaptı? 19 Şubat 2019'da TCCD'nin başına getirilen yeni Genel Müdür Ali İhsan Uygun bu konuda bir inceleme yaptı mı?

Bitmedi…

RAYSİMAŞ'a, TCDD tarafından son bir yılda, 150 milyon liralık iş verildiği konuşulanlar arasında. Hatta… Firmaya, ‘Tren yolu bakım onarım' işi dahi verilmiş ama firmanın esas işi müşavirlik!

Bir yetkili dedi ki, “RAYSİMAŞ'ın kiralık bürosu dışında bakım onarım işi yapacak bir kamyonu bile yok… RAYSİMAŞ'a son bir yılda verilen işler incelenirse garip ilişkile ortaya çıkacaktır”…

Bitmedi…

TCDD Genel Müdürü ne diyor?

25 Şubat Salı günü bu köşede okumuştunuz. Yazımın başlığı şöyleydi: “TCDD'nin 10 yöneticisi hakkında FETÖ şüphesi…”

Okuyalım:

Tarih 20 Eylül 2019… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre… Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt görevlerinden alındı. TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali İhsan Uygun getirildi…

Konumuz Ali İhsan Uygun…

Tarih 1 Aralık 2016… Darbe girişiminin üzerinden 5 ay geçmiş… Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne Müsteşar Suat Hayri Aka imzalı şu yazıyı gönderir:

“Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'ndan alınan bilgi notu ve ekli liste, konusu biriminizi ilgilendirdiğinden gereği yapılmak üzere ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.”

Peki… Bilgi Notu'nda ne yazmaktadır: “Bilindiği üzere, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen menfur darbe girişimi sonrası vatandaşlarımız tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kanalıyla pek çok sayıda ihbar ve şikayet başvurusu yapılmıştır. Ekte… Adı/soyadı belirtilen kurumunuz personelinin FETÖ üyeliği, mensubiyeti… olduğuna/olabileceğine ilişkin iddialara yer verildiği görülmüştür… Gerekli değerlendirmenin bakanlığınızca yapılmasını teminen ekli liste ilişikte sunulmuştur.”

Cumhurbaşkanlığı'nın yolladığı ekli listede Ulaştırma Bakanlığı'ndan 10 üst düzey yöneticiyle ilgili yapılan ihbar ve değerlendirme var. Bunlardan birisi de Ali İhsan Uygun'la ilgili… Uygun'la ilgili Not'ta şöyle yazıyor: Eşi ile birlikte FETÖ üyesi olduğu iddia edilmekte.

Soru şu: Bu iddialar üzerine bakanlık ya da genel müdürlükte bir soruşturma var mı?