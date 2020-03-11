Bu hürriyet mücadelesi! O gün görüşmek üzere

CHP Milletvekili Yüksel Kılınç, Silivri Cezaevi'nde Barışlar'ı ziyaret etti

✔ Kılınç: 9 Ocak günü Odatv bürosunda Barış ile görüşmüştük

✔ Kılınç: Bu görüşmeden iki ay sonra 9 Mart'ta Silivri'de görüştük

Arkadaşlarım…

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan… Silivri Cezaevi'nden gelen mesaj:

“O gün görüşmek üzere…”

En karanlık dönemlerde Gladio'nun Türkiye ayağına, Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı dimdik durdular!

Sadece Fetullah'a değil…

Arşive bakın…

24 Temmuz 2015'te PKK terör örgütünün açtığı hendeklerle mücadele eden TSK'nın yanındaydılar… Çünkü… Amerika'nın, emperyalizmin bu terör örgütünü desteklediğini biliyorlardı!

Siz bakmayın yazılanlara…

Arşive bakın…

24 Ağustos 2016'da Suriye'de başlatılan Fırat Kalkanı'nda, 2018'deki Zeytin Dalı'nda ve 9 Ekim 2019'daki Barış Pınarı'nda da aynı tavırla, ‘terör koridoruna' karşı Türkiye cephesinde yer aldılar… ‘Cihangir solcularına', ‘liberallere' karşı idelojiyle durdular!

Bakmayın algı operasyonuna…

Arşive bakın…

Anti-emperyalist olduğunuzda ‘birileri' sizi hedef yapar!

Barışlar tutuklandığında adliyeden ayrılmayan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç ile görüştü.

Peki o görüşmede ne yaşandı?

BARIŞ TERKOĞLU'NUN MESAJI: “Sevgili dostlar; Bu bir hürriyet mücadelesi. Özgürlük için verilen çaba, önüne çıkan duvarları tarihin her döneminde olduğu gibi aşacak. O gün görüşmek üzere…”

İki ay önce Odatv'de iki ay sonra Silivri'de

Yaklaşık bir saat süren açık görüşte önce Barış Terkoğlu ile görüşen CHP Milletvekili Yüksel Kılınç, “Barış Terkoğlu'nun morali çok iyi. Üç kişilik bir koğuşta yalnız başına kalıyor. Spor yapabiliyor. Henüz gazete ve televizyonları takip edemiyor. Ama kitapları var. Kitap okuyor” dedi.

Görüşmede, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Odatv'ye yaptığı ziyaretin de gündeme geldiğini belirten Kılınç şöyle devam etti: “9 Ocak günü Odatv bürosunda Barış ile görüşmüştük. Bu görüşmeden tam iki ay sonra bu sefer 9 Mart günü Silivri cezaevinde görüştük. Bu durumu da esprili bir şekilde konuşmuş olduk. Gazeteciliği ve yazarlığı buradan devam ettirecek. Farklı siyasal kesimlerden gelen desteklerden dolayı mutlu olmuş. ”

DOĞRUDAN HEDEF!

Kılınç görüşme ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: “Barış Pehlivan, bu tutuklamayı yaptıkları haberin bir sonucu olarak görmüyor. Biz, bir şeyi ifşa etme çabasında içinde olmadık. Şehidimizin mezarlık fotoğrafları dışındaki fotoğrafların zaten daha önce yayınlandığını hatırlattı. Doğrudan Odatv'yi hedefleyen bir operasyon olduğunu, bu nedenle gözaltına alınacağını ve tutuklanacağını önceden sezdiğini anlattı.”

CHP'li Kılınç, gazeteci Barış Terkoğlu'nun dostlarına iletmesini istediği mesajı da açıkladı. Okuyalım:

“Sevgili Dostlar… Bu hürriyet mücadelesi. Özgürlük için verilen çaba, önüne çıkan duvarları tarihin her döneminde olduğu gibi aşacak. O gün görüşmek üzere.”

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Barış Terkoğlu'ndan sonra cezaevinde bulunan Hülya Kılınç ile görüştü. Soyadı benzerliği nedeniyle akraba olup olmadıkları sorusuyla karşılaştığını ifade eden Yüksel Kılınç, “Hülya Kılınç'ın 17 yaşında oğlu var. En çok onun için üzülmüş” dedi. Hülya Kılınç'ın, “Muhtar, ve kaymakam, şehidimiz var diye bilgilendirme yaptılar. Protokolü cenazeye davet ettiler”dediğini anlatan CHP'li Kılınç, muhabirin bir gizli bilgiyi ifşa ettiğin düşünmediğini anlattı.