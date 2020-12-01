CHP’li vekil Başar’ı infaz edenlere soruyorum: Başbuğ sanık… PKK’lı Sakık tanıkken… ORDU, lime lime edilirken neredeydiniz?

Şimdi gelin, bir bardak suda fırtına koparılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın “Ordu satılmış” cümlesini masaya yatıralım… En baştan söylemekte fayda var: CHP'li Başarır'ın cümlesini kabul etmek mümkün değil! Ki… Kendisi de o cümlesini canlı yayında hemen düzeltti ve Tank Palet'in Katar'a satılmasını eleştirdiğini söyledi…

Ancak… Yüzyılımızın en önemli silahı ‘algı operasyonu'…

Yani… Toplumu, istenilen şekilde düşünmeye ikna etmek için etkilemek…

CHP'li Ali Mahir Başarır olayında da bunu en sıcak şekliyle yaşıyoruz! Başarır'ın kurduğu cümle üzerinden iktidara yakın gazetelerin attığı manşetleri okudunuz veya duydunuz…

Şaşırdım! Çünkü… Daha dün Türk Silahlı Kuvvetleri ‘lime lime' edilirken… Kelime anlamıyla: Ufak parçalara ayrılırken, eskitip çürütülürken, yırtık pırtık bir duruma getirilirken rolü olanların… Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, akademisyeniyle… Bugün, bir cümle üzerinden nasıl bir ‘algı operasyonu' yürüttüklerine şaşırmamak elde değil!

Neden mi?

Taraf'ın manşetleri…

Tarih 20 Ocak 2001…

George W. Bush, ABD Başkanı oldu. Bush ve ekibinin iktidar olmasıyla (Yeni muhafazakar-Neo Con ekibi) yeni bir dönem başladı. Ortadoğu'nun yeniden yapılandırılması, şekillendirilmesi projesi Bush ve ekibi için en öncelikli konuydu.

Tarih 3 Kasım 2002…

AKP tek başına iktidar oldu.

Tarih 15 Kasım 2002…

Seçimlerden 12 gün sonra.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Washington'a bir telgraf gitti. Okuyalım: “… Türkiye'de ordu, bürokrasi ve yargıdan oluşan bir ‘derin devlet' vardır. Siyasetin gerçek belirleyicisi derin devlettir. Derin devletin kalbinde Türk Ordusu vardır. Derin devlet, ABD'nin de desteklediği ‘reform'ların önündeki en büyük engeldir…”

Sözü, 15 Şubat 2019'da röportaj yaptığım Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'a bırakalım: “… 21 Ekim 2007'de, Hakkari'de Dağlıca Karakolu'na yapılan saldırı çok önemli. O saldırı, terör örgütünün yapısına baktığınız zaman çok koordineli bir saldırıdır. Dağlıca'nın, sadece PKK tarafından planlanıp, organize edildiğini düşünmüyorum. Mutlaka dış destek var. ABD'nin desteği olduğunu düşünüyorum. Dağlıca'dan sonra yaşananlar bunun taktiksel değil stratejik olduğunu ortaya koydu. Bu yüzden PKK tek başına yapmadı. 21 Ekim saldırısından sonra medyada TSK'ya karşı korkunç bir propaganda başladı. ‘TSK silahlı mücadelede başarısızdır' demek istediler. 15 Kasım 2007'de de Taraf adlı kağıt parçası yayın hayatına girdi…”

O günler ne çabuk unutuldu! Taraf'ın manşetleri… Zaman ya da iktidara yakın gazetelerin yazdıkları… Siyasetçilerin kurduğu cümleler…

Örneğin…

Tarih 11 Mart 2009…

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile birlikte AKP Van seçim bürosunu ziyaret eden AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç şu cümleleri kurdu: “…Allah'a çok şükür ediyorum ki Türkiye bunların zamanında bir savaşa falan girmemiş. Yoksa bunların savaşacak halleri yok.”

Bitmedi…

Terörist ilan edilen Başbuğ…

Tarih 6 Ocak 2012…

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, tutuklandı. Başbuğ, Silivri Cezaevi'ne götürülmeden önce şu açıklamayı yaptı: “Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. Takdir yüce Türk Milletinindir.”

Ve… aylar sonra anlaşıldı… Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un ‘terörist' diye yargılandığı davanın gizli tanığı, PKK'nın hapisteki sözde liderlerinden Şemdin Sakık çıktı. İlker Başbuğ da, “Silivri'de, Türk Ordusu'nun PKK'ya karşı yürüttüğü mücadele yargılanıyor” açıklaması yaptı… SÖZCÜ'nün 7 Kasım 2012 tarihli manşetinde şu başlık vardı: “PKK'nın Başı Tanık/Ordunun Başı Sanık”. İlker Başbuğ, 7 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi. 26 ay cezaevinde yatan Başbuğ, 3 Kasım 2019'da da beraat etti.

SORU ŞU: CHP'li Ali Mahir Başarır'ın kurduğu cümlenin arkasında kimse durmaz… Kendisi de durmadı ve düzeltti! Peki… 2007'den 15 Temmuz 2016'ya kadar yaşanan süreçte siz yaptıklarınızın arkasında mısınız?