Çin’den ‘katil arı’ değil Covid-19 kitabı geldi!

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU NE YAPTI?

Algı operasyonunun adı: ABD-Çin savaşı başladı!

Örneğin… ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Çin'in Kovid-19 salgınındaki tutumuna ilişkin 4 sayfalık bir rapor hazırladı. Çinli yetkililerin ocak ayından bu yana salgını kasıtlı olarak sakladığı iddia edilen raporda, Çin'in ayrıca virüsün ciddiyetini önemsiz bir vaka gibi lanse etmeye çalıştığı belirtildi.

Yani… ‘Koronadan sonra dünya eskisi gibi olmayacak' sloganında ‘algı operasyonları' Çin üzerinden devam edecek gibi…

Bitmedi…

ÇİN'DEN ‘KATİL ARI' GELMİŞ!

Dün de bir haber… Akıl tutulması… Okuyalım: “Koronanın merkez üssü haline gelen ABD'de şimdi de katil arı paniği yaşanıyor… ABD'nin Washington eyaletinde görülen arı türünün ülkenin doğu yakasına ulaşmasının an meselesi olduğu iddia edildi. Arının ağız kısmının çok büyük ve kesici olduğunu dile getiren uzmanlar, aralık ayında Washington'da tespit edilen arının Çin'den ABD'ye gelen bir kargo ile ulaştığını öne sürdü.”

Biz gerçeğe dönelim… Bu salgınla mücadeleye…

İmamoğlu, 10 bin korona kitabını kime hediye etti?

Bugün kitapçılarda Çin İstanbul Başkonsulosluğunun desteği ile okurlarla buluştu. “Covid-19'un Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Öneriler” adlı rehber kitapçıktan bahsedeceğim… Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kitapçıktan 10 binini İstanbul halkına hediye etti. Türkiye'nin en büyük kitapçısı olan İstanbul Kitapçısı'ndan (www.istanbulkitapcisi.com) alışveriş yapanlar kargolarında bu kitabı gördüler…

Devam edelim…

Prof. Dr. Wenhong Zhang… Çin Fudan Üniversitesi Huashan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı ve Shanghai Covid-19 Tedavi Uzman Grubu Lideri… 64 sayfada koronayla nasıl mücadele ettiklerini deneyimlerinden çıkan sonuçlarla anlatmış… Örneğin… “Maskelerin kullanım süresi ne kadardır?”, “Evcil hayvanlar aracılığıyla virüs bulaşır mı?”, “Covid-19 testi pozitif çıkan kişi evde nasıl izole edilmeli?”, “Salgın sürecinde çalışırken nelere dikkat edilmeli?”, “Marketlerden satın alınan ürünlerin dezenfekte edilmesi gerekiyor mu?” gibi birçok sorunun yanıtı var kitapçıkta! Kitapçığın, “halk arasında doğru bilinen yanlışları düzeltmek hedefiyle” hazırlandığı belirtiliyor: “Kitapta bahsettiğimiz tüm stratejiler dünyadaki herkes için uygun olmayabilir, ancak ülkenizin politikalarına göre ayarlanabilir. Bizler oranların yükselme veya düşüş zamanını bilmiyoruz. Eski bir deyişle, ‘Saatin sadece tik tak sesini duyuyoruz ama saatin kaç olduğunu bilmiyoruz.' Belki de bu savaş bir süre devam edecek, ancak Covid-19'u önlerken normal düzende çalışmaya ve sağlıklı bir yaşam sürmeye devam etmek, her birimizin bu muhteşem çabaya dair en önemli katkıları olacaktır.”

Ofiste klima kullanımı azaltılmalı ya da durmalı

Örneğin… “Bir Ofiste Birkaç Kişiyle Birlikte Çalışırken Nasıl Korunmalı?” başlıklı bölüm önemli… Okuyalım:

– Çalışma ortamınızın temiz ve hijyenik olduğundan emin olun ve iç mekân havalandırması yapın.

– Birkaç kişinin birlikte çalıştığı bir ofis kamusal bir alandır. Enfeksiyon riski olup olmadığından emin değilseniz ofiste maske takmalısınız.

– Salgın sürecinde merkezi klima sisteminin kullanımını azaltın veya durdurun. Klimanın açılması gerektiğinde, lütfen egzoz fanlarıyla birlikte çalıştırın. Ayrıca klimaları düzenli olarak temizlemelisiniz.

– Pencere ve kapıları düzenli olarak açarak ortamı havalandırın. Ofis cihazlarını, kapı kollarını vb. dezenfekte etmek için düzenli olarak dezenfektan kullanın.

– El hijyenine dikkat edin. Ofisinizdeki musluk, el sabunu, peçete veya el kurutma makineleri kullanımına özen gösterin.

– Ateş, halsizlik, kuru öksürük ve göğüs sıkıntısı gibi belirtiler ortaya çıkarsa izne ayrılmalı ve durumunuza göre zamanında tıbbi yardım almalısınız.