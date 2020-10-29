Cumhuriyet, Ordu köylüsüne gelmemiş!

MADEN ŞİRKETİNE DİRENEN KÖYLÜYE GÖZALTI

Hekimoğlu derler benim aslıma

Aynalı martin yaptırdım kendi nefsime

Konaklar yaptırdım mermer direkli

Hekimoğlu geliyor aslan yürekli

Konaklar yaptırdım döşetemedim

Ünye Fatsa bir oldu baş edemedim

Pencereden baktım kırat geliyor

Kıratın üstünde paşa geliyor

İster vali gelsin isterse paşa

Gelme paşa gelme ben atmam boşa

Çiftlice'nin muhtarı puşttur pezevenk

Hekimoğlu geliyor uçkur çözerek

Mangallarda yanıyor fındık kömürü

Çok canları yakıyor martin demiri

Ünye Fatsa arası Ordu kuruldu

Hekimoğlu dediğin o da vuruldu.

Tarih 12 Eylül 2020… Ordu'nun Ünye İlçesi'ne bağlı Yeşilkent, Çiğdem, Gökçebel ve Üçpınar köyleri… Üzerinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün logosu bulunan iş makinesini gören köylüler, sondaj çalışmasının yasal olmadığını söyledi ve maden şirketinin aramasını durdurdu…

Tarih 14 Ekim 2020… Maden şirketi bu kez jandarma eşliğinde Üçpınar'a gelir. Köy halkı iş makinelerine bir kez daha engel oldu.

Sonrasını Yeşil Gazete'den okuyalım:

“… Bunun üzerine Yeşilkent ve Çiğdem köylerine giden iş makineleri burada da köylülerden benzer bir tepki alarak sondaj yapamadı. Yeşil Gazete'ye konuşan kaynağımız bu sürede köylüler olarak birçok dilekçe yazıldığını, imza toplandığını ve CİMER'e bilgi edinmek için başvuru yapıldığını aktardı. Ünye Kaymakamlığı tarafından yazılan cevapta Çiğdem'de iki, Yeşilkent'te beş, Gökçebel'de üç, Üçpınar'da ise 40 noktada sondaj çalışması için izin alındığı belirtildi. Ancak çalışmaların hangi şirket tarafından yapıldığına dair bilgi köylüler ile paylaşılmadı.”

Dün…

Şirket çalışanları bir ay önce kovuldukları bölgeye yine jandarmayla birlikte gitti. ‘Milletin efendisi köylü' gözaltına alındı!

Mustafa Kemal Atatürk neden üzüntü duymuştu?

Bugün 29 Ekim…

Cumhuriyet'in 97'nci yılı…

Devrimci Mustafa Kemal Atatürk köylüler için şu cümleleri kurdu:

“Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanmış ve layık olan köylüdür. Diyebilirim ki, bugünkü felaket ve yoksulluğun tek sebebi bu gerçeği görememiş olmamızdır. Gerçekten, yedi yüzyıldan beri dünyanın çeşitli taraflarına göndererek kanlarını akıttığımız, kemiklerini topraklarında bıraktığımız ve yedi yüzyıldan beri emeklerini ellerinden alıp savurganlık ettiğimiz… Bunun karşılığında daima küçük ve hor görerek karşılık verdiğimiz ve bunca özveri ve iyiliklerine karşı nankörlük, küstahlık, zorbalıkla uşak derecesine indirmek istediğimiz bu gerçek sahibin huzurunda tam bir utanç ve saygı ile gerçek yerimizi alalım. Efendiler! Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışmasını yeni ekonomik önlemlerle son dereceye eriştirmeliyiz. Köylünün çalışmasının sonuçları ve verimlerini, kendi yararı lehine son dereceye çıkarmak, ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.” (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri/1922)

SONUÇ: Ordu'nun Ünye İlçesi'nde yaşananlara Cumhuriyet savunucuları sessiz kalmamalı!