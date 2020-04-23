Erdoğan, Milli Mücadele’nin karargahı Meclis’te olmalıydı

Tarih 22 Temmuz 2016… Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM'de yaptığı konuşmada, halka ‘meydanları boş bırakmayın' dedi, finans sektörüne ise ‘faizlerinizi düşürün' çağrısında bulundu…

Tarih 19 Temmuz 2017… Erdoğan, “15 Temmuz bir tiyatrodur diyenler, o gece burada yaşananları farklı partilere mensup milletvekillerinin ağzından anlatan Meclisimizin yayınladığı Gazi Meclis'te O Gece kitabından en ince detayına kadar öğrenebilirler” dedi.

Tarih 1 Ekim 2018… 15 Temmuz darbe girişiminde uçaklar tarafından bombalanan ve o dönem Başbakan makamı olarak kullanılan Meclis'teki oda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tahsis edildi.

Bugün 23 Nisan… TBMM'nin a 100'üncü yılı… Meclis, emperyalizme karşı verilen Kurtuluş Savaşı'nda açıktı ve hep açık kaldı! Neden, 15 Temmuz NATO destekli FETÖ'cü darbe girişiminde bombalanan TBMM'yle başladım yazıya? Çünkü…

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, iki gün önce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin açılışının 100. yılı nedeniyle Meclis'te düzenlenecek oturuma katılmayacağını açıkladı. Çelik şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanımız katılmayacak 23 Nisan oturumuna. Cumhurbaşkanımız günlük mesaisinin büyük bir kısmını kriz ile mücadele olmak üzere devletin işlerine ayırmaya devam ediyor.”

Sorun da tam burada…Devam edelim…

Hani gün birlik olma günüydü!

Tarih 21 Mayıs 2019… TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Şeref Kapısı önünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla, eski ve yeni milletvekillerine iftar verdi. “Bu Meclis yücedir, zira gücünü ve ilhamını milletten almaktadır” diyen Şentop şöyle konuştu:

“İçinde bulunduğumuz bu Meclis, Gazi'dir. Üstelik bu unvanı iki kere hak etmiştir. Bu Meclis'in ilk gaziliği, bundan 100 yıl evvel Samsun'da başlayan ve neticeye ulaşan Milli Mücadele'nin karargahı olması sebebiyledir. Bu Meclis'in ikinci gaziliği ise 15 Temmuz'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında gösterdiği yiğitçe duruş ve darbeci hainlerin Yüce Meclis'i bombalaması sebebiyledir.”

Aynı konuşmasında Şentop şu çarpıcı cümleyi kurdu: “TBMM'nin açılışının 100. yılı önemli. Yapacağımız hazırlıklarla, özel kutlama takvimimizle Gazi Meclisimizin hürriyet ve istiklalimizin merkezi olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Bu cumhuriyet, bu yüce Meclis, bu demokrasi hepimizin. Ve şimdi tam da birlik olma, temel meselelerde ortak hareket etme ve dayanışma vaktidir.”

Peki… Koronavirüs, Erdoğan'ın Meclis'te konuşma yapmasını ve ‘karargahın' dünyaya tekrar tekrar ilan edilmesini nasıl engelledi?

Peki… Koronavirüs, Meclis'te, AKP Genel Başkanı ve muhalefeti neden birleştiremedi?